Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Бразилец Эдерсон (Манчестер Сити) – лучший вратарь 2023 года!

В число претендентов на премию лучшему голкиперу года входили: марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Также определен лучший голкипер 2023 года среди женщин.

Лучший женский вратарь года: Мэри Эрпс из Англии (Ман Юнайтед).

Тремя претендентами были: Маккензи Арнольд из Австралии (Вест Хэм), Ката Колл из Испании (Барселона), Мэри Эрпс из Англии (Ман Юнайтед).

Ederson: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2023! 🧤



Click here for more information. ➡️ https://t.co/4sDC7zoRpH pic.twitter.com/eN63ugcuMt