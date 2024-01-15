Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА
Бразилец Эдерсон из Манчестер Сити назван лучшим голкипером года
Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.
Бразилец Эдерсон (Манчестер Сити) – лучший вратарь 2023 года!
В число претендентов на премию лучшему голкиперу года входили: марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.
Также определен лучший голкипер 2023 года среди женщин.
Лучший женский вратарь года: Мэри Эрпс из Англии (Ман Юнайтед).
Тремя претендентами были: Маккензи Арнольд из Австралии (Вест Хэм), Ката Колл из Испании (Барселона), Мэри Эрпс из Англии (Ман Юнайтед).
Ederson: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2023! 🧤— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024
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