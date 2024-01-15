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15 января 2024, 22:17 | Обновлено 15 января 2024, 22:34
2267
1

Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА

Бразилец Эдерсон из Манчестер Сити назван лучшим голкипером года

15 января 2024, 22:17 | Обновлено 15 января 2024, 22:34
2267
1
Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Бразилец Эдерсон (Манчестер Сити) – лучший вратарь 2023 года!

В число претендентов на премию лучшему голкиперу года входили: марокканец Яссин Буну (Севилья), бельгиец Тибо Куртуа (Реал Мадрид) и бразилец Эдерсон (Манчестер Сити).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Также определен лучший голкипер 2023 года среди женщин.

Лучший женский вратарь года: Мэри Эрпс из Англии (Ман Юнайтед).

Тремя претендентами были: Маккензи Арнольд из Австралии (Вест Хэм), Ката Колл из Испании (Барселона), Мэри Эрпс из Англии (Ман Юнайтед).

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Источник Sport.ua
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Saar
А чому не Лунін ?!
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