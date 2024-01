Он сделал требл. Назван лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – лучший тренер 2023 года!

Ранее в топ-3 номинантов на лучшего тренера года попали:

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Также определен лучший тренер в женском футболе.

Сарина Вигман (сборная Англии) – лучший тренер в женском футболе.

Претендентов было трое: Хонатан Гиральдес (Барселона), Эмма Хейс (Челси), Сарина Вигман (сборная Англии).

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏



Click here for more information. ➡️ https://t.co/WfSFQ8wGkn pic.twitter.com/pyWP17m3T1