Он сделал требл. Назван лучший тренер 2023 года по версии ФИФА
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола получил престижную награду
Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.
Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – лучший тренер 2023 года!
Ранее в топ-3 номинантов на лучшего тренера года попали:
- Пеп Гвардиола (триумфатор АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов по «Манчестер Сити»)
- Лучано Спаллетти (чемпион Италии с «Наполи» и участник Евро-2024 со сборной Италии)
- Симоне Индзаги (финалист Лиги чемпионов с Интером)
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.
Также определен лучший тренер в женском футболе.
Сарина Вигман (сборная Англии) – лучший тренер в женском футболе.
Претендентов было трое: Хонатан Гиральдес (Барселона), Эмма Хейс (Челси), Сарина Вигман (сборная Англии).
Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024
Click here for more information. ➡️ https://t.co/WfSFQ8wGkn pic.twitter.com/pyWP17m3T1
#TheBest FIFA Women's Coach Award goes to Sarina Wiegman! 🙌— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 15, 2024
Click here for more information. ➡️ https://t.co/Ce6PxCfLJs pic.twitter.com/ySHLiEbK8z
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