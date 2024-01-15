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15 января 2024, 21:45 | Обновлено 15 января 2024, 22:11
908
0

Он сделал требл. Назван лучший тренер 2023 года по версии ФИФА

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола получил престижную награду

15 января 2024, 21:45 | Обновлено 15 января 2024, 22:11
908
0
Он сделал требл. Назван лучший тренер 2023 года по версии ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вечером 15 января в Лондоне проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2023.

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) – лучший тренер 2023 года!

Ранее в топ-3 номинантов на лучшего тренера года попали:

  • Пеп Гвардиола (триумфатор АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов по «Манчестер Сити»)
  • Лучано Спаллетти (чемпион Италии с «Наполи» и участник Евро-2024 со сборной Италии)
  • Симоне Индзаги (финалист Лиги чемпионов с Интером)

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград ФИФА.

Также определен лучший тренер в женском футболе.

Сарина Вигман (сборная Англии) – лучший тренер в женском футболе.

Претендентов было трое: Хонатан Гиральдес (Барселона), Эмма Хейс (Челси), Сарина Вигман (сборная Англии).

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Церемония вручения наград ФИФА за 2023 год. Смотреть онлайн LIVE
награды ФИФА Жузеп Гвардиола лучший тренер Манчестер Сити Лучано Спаллетти Симоне Индзаги Наполи Интер Милан
Источник Sport.ua
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