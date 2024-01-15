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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП
Англия
15 января 2024, 19:01 |
831
5

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП

Также снятию очков грозит «Ноттингем Форест»

15 января 2024, 19:01 |
831
5
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига официально обвиняет «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в нарушениях финансового фэйр-плей. Клубы уже выступили с официальными заявлениями.

«Эвертон» считает обвинения несправедливыми, ведь рассматривается тот же период, за который с «ирисок» уже сняли 10 очков. Клуб будет подавать апелляцию.

«Ноттингем Форест» заявил, что будет сотрудничать с Премьер-лигой, чтобы достичь быстрого и честного решения проблемы.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что с клубов снимут очки.

Интересно, что по информации The Athletic «Челси» не был признан виновным в нарушении финансовых правил в 2023 году.

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Эвертон финансы Ноттингем Форест финансовый фейр-плей чемпионат Англии по футболу штрафы Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник ФК Эвертон
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Комментарии 5
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OKs100
С Эвертона снимут ещё 16 очков.
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0
Boodya 1209
Відчуваю скору розпродажу Евертона і провал в кращому випадку в чемпіоншип
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0
Alex86 1
С такими раскладами хорошо бы нашему свалить в какой клуб по лучше и с нормальной ситуацией фин
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-1
Gargantua
вот уже ж гомосеки бесстыжие в этой АПЛ
Челси у них чистенький а на Эвертон штраф
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-1
Александр
Челси хитрее .он растягивает покупки на много лет в рассрочку  например фактически за мудрика шахтеру заплатили пару миллионов из.70 
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-2
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