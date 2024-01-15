ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП
Также снятию очков грозит «Ноттингем Форест»
Английская Премьер-лига официально обвиняет «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в нарушениях финансового фэйр-плей. Клубы уже выступили с официальными заявлениями.
«Эвертон» считает обвинения несправедливыми, ведь рассматривается тот же период, за который с «ирисок» уже сняли 10 очков. Клуб будет подавать апелляцию.
Club Statement. pic.twitter.com/iFgMCpsR5G— Everton (@Everton) January 15, 2024
«Ноттингем Форест» заявил, что будет сотрудничать с Премьер-лигой, чтобы достичь быстрого и честного решения проблемы.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что с клубов снимут очки.
🚨🏴 BREAKING: Premier League charges Nottingham Forest and Everton with breaching financial rules.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024
Clubs facing points deductions charged by Premier League with breaching profit & sustainability rules.
Second charge this season for Everton, docked 10 points in November. pic.twitter.com/7j1VVJtqsq
Интересно, что по информации The Athletic «Челси» не был признан виновным в нарушении финансовых правил в 2023 году.
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