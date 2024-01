ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП

Английская Премьер-лига официально обвиняет «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в нарушениях финансового фэйр-плей. Клубы уже выступили с официальными заявлениями.

«Эвертон» считает обвинения несправедливыми, ведь рассматривается тот же период, за который с «ирисок» уже сняли 10 очков. Клуб будет подавать апелляцию.

«Ноттингем Форест» заявил, что будет сотрудничать с Премьер-лигой, чтобы достичь быстрого и честного решения проблемы.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что с клубов снимут очки.

