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  4. ВИДЕО. Ла Лига смакует все лучшие моменты Артема Довбика в сезоне за Жирону
Испания
24 декабря 2023, 21:15 |
1341
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ВИДЕО. Ла Лига смакует все лучшие моменты Артема Довбика в сезоне за Жирону

Украинский форвард забил 11 голов и отдал 4 ассиста в чемпионате Испании 2023/24

24 декабря 2023, 21:15 |
1341
1
ВИДЕО. Ла Лига смакует все лучшие моменты Артема Довбика в сезоне за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Официальный You-Tube канал Ла Лиги опубликовал все лучшие моменты 26-летнего украинского форварда «Жироны» Артема Довбика в сезоне 2023/24.

На счету украинца 11 голов и 4 ассиста в чемпионате Испании 2023/24. По системе гол + пас Довбик является лучшим игроком Ла Лиги наравне со звездной мадридского «Реала» Джудом Беллингемом.

❗️ ВИДЕО. Ла Лига смакует все лучшие моменты Артема Довбика в сезоне за Жирону

(смотрите видео лучших моментов Артема Довбика на официальном You-Tube канале Ла Лиги)

Transfermarkt оценивает Довбика в 28 миллионов евро.

Сейчас «Жирона» вместе с украинцами Довбиком и Цыганковым занимает 2-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 45 очков, столько же и у «Реала». На первой позиции Ла Лиги находится королевский клуб из-за личной встречи (3:0).

Ранее сообщалось об интересе к Артему Довбику от 3 английский клубов.

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Источник Sport.ua
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Golhrenshtanga
В нарезке нет гола Барселоне
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