ВИДЕО. Ла Лига смакует все лучшие моменты Артема Довбика в сезоне за Жирону
Украинский форвард забил 11 голов и отдал 4 ассиста в чемпионате Испании 2023/24
Официальный You-Tube канал Ла Лиги опубликовал все лучшие моменты 26-летнего украинского форварда «Жироны» Артема Довбика в сезоне 2023/24.
На счету украинца 11 голов и 4 ассиста в чемпионате Испании 2023/24. По системе гол + пас Довбик является лучшим игроком Ла Лиги наравне со звездной мадридского «Реала» Джудом Беллингемом.
❗️ ВИДЕО. Ла Лига смакует все лучшие моменты Артема Довбика в сезоне за Жирону
(смотрите видео лучших моментов Артема Довбика на официальном You-Tube канале Ла Лиги)
Transfermarkt оценивает Довбика в 28 миллионов евро.
Сейчас «Жирона» вместе с украинцами Довбиком и Цыганковым занимает 2-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 45 очков, столько же и у «Реала». На первой позиции Ла Лиги находится королевский клуб из-за личной встречи (3:0).
Ранее сообщалось об интересе к Артему Довбику от 3 английский клубов.
Girona’s Artem Dovbyk is now tied with Jude Bellingham for the most goal involvements in La Liga this season. 👏🇺🇦— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 21, 2023
18 Games 🏟️
11 Goals ⚽️
4 Assists 🪄 pic.twitter.com/Z3UZjqWM6C
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