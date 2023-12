Официальный You-Tube канал Ла Лиги опубликовал все лучшие моменты 26-летнего украинского форварда «Жироны» Артема Довбика в сезоне 2023/24.

На счету украинца 11 голов и 4 ассиста в чемпионате Испании 2023/24. По системе гол + пас Довбик является лучшим игроком Ла Лиги наравне со звездной мадридского «Реала» Джудом Беллингемом.

❗️ ВИДЕО. Ла Лига смакует все лучшие моменты Артема Довбика в сезоне за Жирону

Transfermarkt оценивает Довбика в 28 миллионов евро.

Сейчас «Жирона» вместе с украинцами Довбиком и Цыганковым занимает 2-е место в таблице чемпионата Испании. У команды 45 очков, столько же и у «Реала». На первой позиции Ла Лиги находится королевский клуб из-за личной встречи (3:0).

Ранее сообщалось об интересе к Артему Довбику от 3 английский клубов.

