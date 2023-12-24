Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ

26-летний нападающий испанской «Жироны» Артем Довбик заинтересовал сразу три команды из Английской премьер-лиги.

По информации испанского портала Fichajes, одного из лучших бомбардиров Ла Лиги в своем составе желает видеть лондонские «Вест Хэм» и «Фулхэм» и один из лидеров английского чемпионата «Астон Вилла», где Артем мог бы подойти под систему главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери.

По обновленной информации Transfermarkt трансферная стоимость украинского нападающего составляет 28 миллионов евро.

В этом сезоне Ла Лиги Довбик провел 17 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативных передачи.