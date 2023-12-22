Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги

Портал Transferamrkt обновил цены на футболистов, выступающих в чемпионате Испании.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик получил один из самых больших апгрейдов, увеличив свою стоимость на 13 миллионов евро. Теперь цена на 26-летнего футболиста составляет 28 миллионов.

Также прогресса достиг вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Ранее портал Transfermarkt оценивал его стоимость в 22 миллиона, а сейчас - в 25 млн.

Не осталась незамеченной и форма Андрея Лунина из мадридского «Реала». Вратарь увеличил свою стоимость почти в 2 раза, поднявшись с 5 миллионов евро до 8 млн.

А вот нападающий «Валенсии» Роман Яремчук, забивший лишь 1 гол в 14 матчах за «летучих мышей», снова потерял в стоимости. Теперь его ценник - 3 миллиона евро (осенью 2023 года было 4 млн).

Самым дорогим игроком Ла Лиги по итогам обновления, конечно же, стал англичанин Джуд Беллингем. Его стоимость увеличилась еще на 30 миллионов евро (самый большой прогресс среди всех игроков) и теперь составляет 180 млн, что делает его одним из трех самых дорогих игроков мира (вместе с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе).

Топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги:

1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, +30 миллионов евро, 180 миллионов евро)

2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, +0 миллионов евро, 150 миллионов евро)

3-4. Родриго («Реал» Мадрид, +0 миллионов евро, 100 миллионов евро)

3-4. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, +0 миллионов евро, 100 миллионов евро)

5-8. Гави («Барселона», +0 миллионов евро, 90 миллионов евро)

5-8. Педри («Барселона», -10 миллионов евро, 90 миллионов евро)

5-8. Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид, +0 миллионов евро, 90 миллионов евро)

5-8. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, +0 миллионов евро, 90 миллионов евро)

9. Френки де Йонг («Барселона», -10 миллионов евро, 80 миллионов евро)

10-11. Рональд Араухо («Барселона», +0 миллионов евро, 70 миллионов евро)

10-11. Эдер Милитао («Реал» Мадрид, +0 миллионов евро, 70 миллионов евро)

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