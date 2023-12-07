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07 декабря 2023, 06:05 |
1303
0

Ассист Мудрика, Эмери выбил Гвардиолу из топ-3, фиаско на гандбольном ЧМ

Главные новости за 6 декабря на Sport.ua

07 декабря 2023, 06:05 |
1303
0
Ассист Мудрика, Эмери выбил Гвардиолу из топ-3, фиаско на гандбольном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Андре Онана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 декабря.

1А. Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Михаил Мудрик в первом тайме мог забить, но не получилось

1Б. Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Команда Эмери невероятно играет на своем поле

1В. Забарный и Ярмолюк сыграли в матчах АПЛ, победы Борнмута и Ливерпуля
Украинцы остаются важными игроками своих команд

2. Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
В четвертом поединке на чемпионате мира украинки допустили много ошибок в нападении

3А. Ястремская пробилась в 1/4 финала на турнире в Анже
Во втором раунде Даяна обыграла Ралуку Шербан

3Б. Соболева не смогла выйти во второй раунд турнира в Анже, но была близко
Анастасия в статусе лаки-лузера была в двух очках от победы

4. Романчук на дистанции 1500 м вышел в финал ЧЕ. Как выступили в эстафете?
В финале эстафеты 4x50 м комплексным плаванием Украина заняла 7-е место

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками
Бандура и Панасенко покидают клуб

5Б. У Шарана появились варианты с трудоустройством
Экс-тренер александрийцев может вернуться к тренерской работе

6. Сыграет ли Цыганков? Довбик не попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании
7 декабря жиронцы проведут поединок против ФК «Ориуэла»

7. Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова
Ожидается, что для осуществления сделки потребуется около 25 миллионов евро

8. Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024
Даяна Ястремская находится на девятой позиции в альтернативном списке

9А. Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром в матче Лиги Европы
Встреча была перенесена с октября из-за начала войны в Израиле

9Б. Кубок Германии. Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию, Байер прошел в 1/4
Саарбрюкен нанес поражение Айнтрахту из Франкфурта

9В. Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в Кубке Италии
Фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти

10А. Шаг в бездну. Минай готовится к Первой лиге, но будет ли он там играть?
Колумнист Sport.ua Алексей Сливченко делится своими мыслями вокруг ситуации с закарпатцами

10Б. Балотелли и другие Золотые мальчики, у которых в карьере пошло не так
Sport.ua – о лауреатах премии Golden Boy, которые не оправдали авансов

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Источник Sport.ua
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