Ассист Мудрика, Эмери выбил Гвардиолу из топ-3, фиаско на гандбольном ЧМ
Главные новости за 6 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 декабря.
1А. Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Михаил Мудрик в первом тайме мог забить, но не получилось
1Б. Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3
Команда Эмери невероятно играет на своем поле
1В. Забарный и Ярмолюк сыграли в матчах АПЛ, победы Борнмута и Ливерпуля
Украинцы остаются важными игроками своих команд
2. Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
В четвертом поединке на чемпионате мира украинки допустили много ошибок в нападении
3А. Ястремская пробилась в 1/4 финала на турнире в Анже
Во втором раунде Даяна обыграла Ралуку Шербан
3Б. Соболева не смогла выйти во второй раунд турнира в Анже, но была близко
Анастасия в статусе лаки-лузера была в двух очках от победы
4. Романчук на дистанции 1500 м вышел в финал ЧЕ. Как выступили в эстафете?
В финале эстафеты 4x50 м комплексным плаванием Украина заняла 7-е место
5А. ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками
Бандура и Панасенко покидают клуб
5Б. У Шарана появились варианты с трудоустройством
Экс-тренер александрийцев может вернуться к тренерской работе
6. Сыграет ли Цыганков? Довбик не попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании
7 декабря жиронцы проведут поединок против ФК «Ориуэла»
7. Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова
Ожидается, что для осуществления сделки потребуется около 25 миллионов евро
8. Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024
Даяна Ястремская находится на девятой позиции в альтернативном списке
9А. Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром в матче Лиги Европы
Встреча была перенесена с октября из-за начала войны в Израиле
9Б. Кубок Германии. Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию, Байер прошел в 1/4
Саарбрюкен нанес поражение Айнтрахту из Франкфурта
9В. Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в Кубке Италии
Фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти
10А. Шаг в бездну. Минай готовится к Первой лиге, но будет ли он там играть?
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