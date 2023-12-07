Ассист Мудрика, Эмери выбил Гвардиолу из топ-3, фиаско на гандбольном ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 6 декабря.

1А. Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси

Михаил Мудрик в первом тайме мог забить, но не получилось

1Б. Их не остановить дома. Астон Вилла обыграла Манчестер Сити и вошла в топ-3

Команда Эмери невероятно играет на своем поле

1В. Забарный и Ярмолюк сыграли в матчах АПЛ, победы Борнмута и Ливерпуля

Украинцы остаются важными игроками своих команд

2. Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии

В четвертом поединке на чемпионате мира украинки допустили много ошибок в нападении

3А. Ястремская пробилась в 1/4 финала на турнире в Анже

Во втором раунде Даяна обыграла Ралуку Шербан

3Б. Соболева не смогла выйти во второй раунд турнира в Анже, но была близко

Анастасия в статусе лаки-лузера была в двух очках от победы

4. Романчук на дистанции 1500 м вышел в финал ЧЕ. Как выступили в эстафете?

В финале эстафеты 4x50 м комплексным плаванием Украина заняла 7-е место

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками

Бандура и Панасенко покидают клуб

5Б. У Шарана появились варианты с трудоустройством

Экс-тренер александрийцев может вернуться к тренерской работе

6. Сыграет ли Цыганков? Довбик не попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании

7 декабря жиронцы проведут поединок против ФК «Ориуэла»

7. Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова

Ожидается, что для осуществления сделки потребуется около 25 миллионов евро

8. Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024

Даяна Ястремская находится на девятой позиции в альтернативном списке

9А. Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром в матче Лиги Европы

Встреча была перенесена с октября из-за начала войны в Израиле

9Б. Кубок Германии. Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию, Байер прошел в 1/4

Саарбрюкен нанес поражение Айнтрахту из Франкфурта

9В. Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в Кубке Италии

Фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти

10А. Шаг в бездну. Минай готовится к Первой лиге, но будет ли он там играть?

Колумнист Sport.ua Алексей Сливченко делится своими мыслями вокруг ситуации с закарпатцами

10Б. Балотелли и другие Золотые мальчики, у которых в карьере пошло не так

Sport.ua – о лауреатах премии Golden Boy, которые не оправдали авансов