Соболева не смогла выйти во второй раунд турнира в Анже, но была близко
Анастасия в статусе лаки-лузера была в двух очках от победы
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№324 WTA) не смогла пробиться во второй круг основы на турнире WTA 125 в Анже (Франция).
В первом раунде соперницей украинка была румынка Андрея Миту (№225 WTA).
Анже. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Андрея Миту (Румыния) – 6:4, 3:6, 5:7
В десятом гейме третьей партии украинка была в двух очках от победы.
Это была вторая встреча теннисисток. Ранее в этом году румынка обыграла украинку в Праге.
Соболева стартовала в Анже с поражения в квалификации (всего был один круг). Эмелин Дартрон, обидчица Анастасии, уже сыграла первый матч основы и проиграла Селин Наеф из Швейцарии (6:4, 4:6, 0:6).
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