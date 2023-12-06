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WTA
06 декабря 2023, 15:42 | Обновлено 06 декабря 2023, 15:48
483
1

Соболева не смогла выйти во второй раунд турнира в Анже, но была близко

Анастасия в статусе лаки-лузера была в двух очках от победы

06 декабря 2023, 15:42 | Обновлено 06 декабря 2023, 15:48
483
1
Соболева не смогла выйти во второй раунд турнира в Анже, но была близко
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№324 WTA) не смогла пробиться во второй круг основы на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

В первом раунде соперницей украинка была румынка Андрея Миту (№225 WTA).

Анже. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Андрея Миту (Румыния) – 6:4, 3:6, 5:7

В десятом гейме третьей партии украинка была в двух очках от победы.

Это была вторая встреча теннисисток. Ранее в этом году румынка обыграла украинку в Праге.

Соболева стартовала в Анже с поражения в квалификации (всего был один круг). Эмелин Дартрон, обидчица Анастасии, уже сыграла первый матч основы и проиграла Селин Наеф из Швейцарии (6:4, 4:6, 0:6).

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Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Гра Соболєвої ще дуже сира, для подальшого росту, в наступному році, її треба кординально підсилювати.
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