Забарный и Ярмолюк сыграли в матчах АПЛ, победы Борнмута и Ливерпуля

Состоялись матчи АПЛ с участием украинских игроков. Защитник Борнмута Илья Забарный вновь провел всю игру, а его команда обыграла Кристал Пэлас со счетом 2:0.

Борнмут постепенно отрывается от зоны вылета, опережая Эвертон на 9 очков.

А вот Брентфорд Егора Ярмолюка уступил Брайтону 1:2. Украинский полузащитник провел на поле первый тайм и был замене в перерыве.

Ливерпуль после драмы в прошлом матче с двумя голами за две минуты обыграл аутсайдера Шеффилд Юнайтед 2:0 и остается в топ-2 чемпионата.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Кристал Пэлас – Борнмут 0:2

Голы: Сенеси, 25, Мур, 90

Брайтон – Брентфорд 2:1

Голы: Гросс, 31, Хиншелвуд, 52 - Мбуэмо, 27 (с пен)

Фулхэм – Ноттингем Форест 5:0

Голы: Ивоби, 38, 74, Хименес, 34, 54, Карни, 86

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2

Голы: ван Дейк, 37, Собослаи, 90+5

Шеффилд: Фодерингэм, Ахмедходжич, Робинсон, Трасти (Лоу, 88), Богл, Соуза, Хамер, Брукс (Флек, 74), Макати, Арчер, Осула (Траоре, 75)

Ливерпуль: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес, Эндо, Собослаи, Макаллистер (Джонс, 59), Салах (Эллиотт, 67), Диас (Нуньес, 67), Гакпо (Гравенбах, 86)

Турнирная таблица