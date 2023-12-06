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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
06.12.2023 21:30 - : -
Борнмут
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Англия
06 декабря 2023, 01:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 01:23
41
0

Кристал Пэлас – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 декабря в 21:30 по Киеву

06 декабря 2023, 01:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 01:23
41
0
Кристал Пэлас – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

6 декабря на «Кенилворт Роуд» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда может считаться неким эталонным середняком британского футбола, который ни на что особенно не претендует, но и за выживание не борется. Попытка президента, Стива Периша, всколыхнуть это болото приглашением Патрика Виейра дала эффект, но краткосрочный - в итоге пришлось просить Ходжсона вернуться и стабилизировать ситуацию. Старина Рой не отказал, и удачно завершил прошлый сезон и начал новый. Правда, во второй половины осени у его стекольщиков было многовато поражений. В итоге ноябрь завершили 1:2 от новичка-аутсайдера, Лутона. Могли уступить и Вест Хэму, но после перерыва в дерби получилось оформить ничью 1:1.

Борнмут

Клуб, казалось бы, нарушил неписаное правило, решив в нормальной ситуации искать что-то новое. Не могло быть претензий к Гари О'Нилу, с которым прошли почти весь прошлый сезон и уверенно сохранили прописку в Премьер-Лиге. Но менеджмент решил назначить более статусного и опытного специалиста, пригласив летом Андони Ираолу. Тот не то что не тренировал, но и не играл раньше в Англии, и адаптация баска на Туманном Альбионе затянулась. Это сказалось на результатах вишенок, что не могли выиграть первые 9 туров и набрали в них всего 3 очка. Но горловой поединок, против аутсайдера, Бернли, в октябре получилось завершить долгожданными 2:1. А в ноябре пришли победы над Ньюкаслом и Шеффилд Юнайтед, которые помогли оттолкнуться от зоны вылета. Да и с Астон Виллой дважды вели в счете, но там закончили 2:2.

Статистика личных встреч

Орлы из Лондона выиграли все 5 крайних матчей в АПЛ. И только в Кубке Лиги в 2020-м вишенки дома победили по пенальти после 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам арены. Но Борнмут наконец-то набрал обороты, так что стоит присмотреться к обе команды забьют (коэффициент - 1,76).

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Кристал Пэлас Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Источник Sport.ua
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