6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Голами за «Борнмут» отличились Маркос Сенеси (25) и Киффер Мур (90+1).

АПЛ. 15-й тур. 6 декабря

Кристал Пэлас – Борнмут – 0:2

Голы: Сенеси, 25, Мур, 90+1

Видео голов и обзор матча: