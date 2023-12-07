06.12.2023 21:30 – FT 0 : 2
Англия07 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 07 декабря 2023, 03:39
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Кристал Пэлас – Борнмут – 0:2. Clean sheet Забарного. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ
07 декабря 2023, 03:20 | Обновлено 07 декабря 2023, 03:39
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6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «вишен».
Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Голами за «Борнмут» отличились Маркос Сенеси (25) и Киффер Мур (90+1).
АПЛ. 15-й тур. 6 декабря
Кристал Пэлас – Борнмут – 0:2
Голы: Сенеси, 25, Мур, 90+1
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Борнмут).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Сенеси (Борнмут).
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