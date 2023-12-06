Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова

Руководство «Ювентуса» продолжает прорабатывать план приобретения центрального полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

За своего футболиста донецкий клуб требует 25 миллионов евро, и эта сумма кажется боссам туринцев завышенной.

Однако иные варианты, которые есть у «Ювентуса» – Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед» и Доменико Берарди из «Сассуоло» – выглядят еще менее приемлемыми, как с точки зрения финансовых затрат, так и по иным характеристикам (итальянцу в 2024-м исполнится 30 лет).

Чтобы собрать нужные средства на трансфер Судакова, в «Ювентусе» задумались о продаже 20-летнего английского вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, на которого не рассчитывает в первой команде Массимилиано Аллегри, и который вызывает интерес у ряда клубов английской Премьер-лиги, в частности «Тоттенхэма».

Накануне Георгий Судаков был назван в «Шахтере» лучшим игроком команды в ноябре.