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Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 13:53 | Обновлено 06 декабря 2023, 14:13
1394
4

Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова

Ожидается, что для осуществления сделки потребуется около 25 миллионов евро

06 декабря 2023, 13:53 | Обновлено 06 декабря 2023, 14:13
1394
4
Ювентус придумал, как найти деньги на трансфер Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Руководство «Ювентуса» продолжает прорабатывать план приобретения центрального полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

За своего футболиста донецкий клуб требует 25 миллионов евро, и эта сумма кажется боссам туринцев завышенной.

Однако иные варианты, которые есть у «Ювентуса» – Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед» и Доменико Берарди из «Сассуоло» – выглядят еще менее приемлемыми, как с точки зрения финансовых затрат, так и по иным характеристикам (итальянцу в 2024-м исполнится 30 лет).

Чтобы собрать нужные средства на трансфер Судакова, в «Ювентусе» задумались о продаже 20-летнего английского вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, на которого не рассчитывает в первой команде Массимилиано Аллегри, и который вызывает интерес у ряда клубов английской Премьер-лиги, в частности «Тоттенхэма».

Накануне Георгий Судаков был назван в «Шахтере» лучшим игроком команды в ноябре.

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Ювентус Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ
Источник Tuttomercatoweb
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Олександр
Какие 20 .максимум 8 млн его цена 
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New Zealander
Наивные
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