У Шарана появились варианты с трудоустройством

Как стало известно Sport.ua, одним из претендентов на должность главного тренера «Зари», которую продолжают преследовать неудачи, как в чемпионате УПЛ, так и в еврокубках, является бывший рулевой «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран.

Хотя по информации нашего источника, Шаран значительно ближе к трудоустройству в перволиговом «Левом берегу». Его приглашали возглавить киевлян еще прошлым летом, но не сложилось, потому что он был связан контрактом с «Минаем».

После того, как по соглашению сторон Шаран разорвал соглашение с закарпатцами, он теперь открыт для переговоров. Тем более, что президент ФК «Левый берег» Николай Лавренко в свое время приглашал Шарана в «Полиграфтехнику», как футболиста, а нынешний руководитель столичной команды Виталий Первак много лет ассистировал ему в «Александрии».

Но самое главное, что футболисты «Левого берега» претендуют, если не на прямую путевку в Премьер-лигу, то на участие в переходных матчах с аутсайдерами УПЛ – точно и приглашение такого грамотного специалиста, как Владимир Шаран в структуру ФК, выглядит логичным.

Ранее Михаил Кополовец поделился своими впечатлениями о выступлении «Миная» в текущем сезоне, дал оценку недавним изменениям на тренерском мостике закарпатского представителя в УПЛ.