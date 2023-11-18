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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 21:55 |
522
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»

Экс-игрок закарпатского клуба – о ситуации в команде

18 ноября 2023, 21:55 |
522
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уход Шарана – потеря для Миная»
ФК Минай. Михаил Кополовец

Одним из самых популярных воспитанников закарпатского футбола является Михаил Кополовец. Выступал за «Закарпатье», затем защищал цвета «Карпат», но завершал свою карьеру в «Минае». Когда повесил бутсы на гвоздь, то три года был спортивным директором горожан.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Михаил Кополовец поделился своими впечатлениями о выступлении «Миная» в текущем сезоне, дав оценку недавним изменениям на тренерском мостике закарпатского представителя в УПЛ:

– Если отталкиваться от, без преувеличения, взлета «Миная» в прошлом сезоне, когда он финишировал восьмым, то нынешнее 16 место в турнирной таблице, конечно, неудача. Однако есть объяснение.

– Что вы имеете в виду?
– Появление Владимира Шарана у руля «Миная», до этого с наилучшей стороны проявившего себя в «Александрии», было незаурядным достижением менеджмента закарпатского клуба. Приход такого квалифицированного специалиста способствовал сплочению коллектива, желанию футболистов прыгнуть выше головы. Это было нечто вроде первого года работы Мирчи Луческу в киевском «Динамо», когда его подопечные были очень мотивированы, действовали на максимуме. Тогда киевляне завоевали немало трофеев, а в «Минае» еще была, образно говоря, вишенка на торте, когда в заключительном туре «Заре» засчитали техническое поражение в победном поединке с «горожанами», потому что луганчане умудрились выпустить на поле футболиста, которого не внесли в протокол. Подаренные «Зарей» три очка позволили «Минаю» неожиданно оказаться среди середняков.

Поскольку почивать на лаврах было некогда, то о чем клубное руководство должно было позаботиться, чтобы хотя бы закрепиться на завоеванных позициях?
– В первую очередь, усилить каждую линию квалифицированными новичками. Это не было сделано. Более того, ряды «Миная» покинули несколько ведущих игроков. Особенно беспокоила беззубость нападающих.

– Чем можно объяснить пассивность «Миная» на трансферном рынке?
– Скорее всего, скромным бюджетом, который не позволял пригласить известных футболистов. А у оставшихся в распоряжении Шарана исполнителей все резервы уже были реализованы. Хотя никак нельзя сказать, что несмотря на статус аутсайдера, «Минай» был мальчиком для битья. «Горожане» в каждом матче пытались оказать отчаянное сопротивление, им не откажешь в усердии, однако этого было недостаточно, чтобы прервать безвыигрышную серию. Все же, справедливости ради, следует сказать, что рефери почему-то именно в поединках с участием «Миная» часто ошибались в пользу соперников.

Как бы там ни было, но перед ноябрьской паузой в чемпионате УПЛ в СМИ начали появляться инсайды о том, что Шаран в «Минае» долго не задержится.
– Конечно, с каждым туром положение «Миная» становилось все хуже, и поэтому клубное руководство решило, что изменения на тренерском мостике – один из эффективных вариантов для спасения.

Почему же об отставке Шарана не сообщили сразу после поражения в последнем матче, а позволили еще провести тренировки после многодневного отдыха команды перед ноябрьской паузой?
– Видимо, определенная задержка была вызвана тем, что потребовалось время для решения вопроса о компенсации Шарану и его помощникам за досрочное расторжение контракта. Все-таки, досадно, что так произошло, потому что думаю, что Шаран принес много пользы «Минаю».

– Как вы отреагировали на новость о том, что Шарана сменил у руля закарпатцев Желько Любенович?
– Сложно дать исчерпывающий ответ, потому что Любенович был сильным футболистом, а какой из него тренер – не знаю. Тем более, что ему нужно будет помочь «Минаю» выкарабкаться со дна турнирной таблицы. Хотя, для Любеновича, это конечно повышение, ведь раньше он у себя на родине работал ассистентом главного тренера, а здесь есть шанс проявить себе в чемпионате УПЛ в роли наставника.

– Но с другой стороны, не повторит ли он путь своего соотечественника Ненада Лалатовича, который, возглавив «Зарю», после нескольких неудач луганчан неожиданно попросился в отставку?
- Любенович – выбор клубного руководства «Миная», и теперь очень многое будет зависеть от того, будут ли найдены во время зимнего перерыва средства для усиления состава.

- Говорят, что клубное руководство «Миная» заинтересовано только в выступлении команды в УПЛ, а в случае вылета из элиты этот проект будет закрыт.
– Я слышал такие разговоры, но давайте не хоронить преждевременно «Минай». Вся борьба еще впереди, как за место на пьедестале почета, так и среди аутсайдеров.

Ранее теперь уже бывший тренер «Мину» Владимир Шаран дал комментарий о своей отставке из закарпатского клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Владимир Шаран Михаил Кополовец инсайд
Источник Sport.ua
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