Владимир ШАРАН: «Конфликтов, которые влияли на результат, в Минае не было»

Теперь уже бывший тренер «Миная» Владимир Шаран дал комментарий по поводу своей отставки из закарпатского клуба, оценил причины неудач команды в нынешнем сезоне, а также поделился ближайшими планами.

«Решение о прекращении сотрудничества было совместным с руководством клуба, – приводит слова специалиста ua-football.com. – Мысли об этом как у них, так и у меня возникли после домашнего поединка с «Оболонью», в котором мы проиграли (0:1). Результата в тот период не было, и мы надеялись на игру с «пивоварами», думая, что можем их обыграть. Так что в нашем тренерском штабе, у которого есть достаточный опыт, все прекрасно понимали. Были мысли по поводу прекращения сотрудничества и у руководства.

Если говорить о причинах неудач команды, то здесь все в комплексе. В межсезонье я говорил, что нужно увеличить бюджет и президент клуба это сделал. Однако те клубы, которые вошли в Премьер-лигу, были с приличными возможностями – как по игрокам, так и по бюджету и инфраструктуре. И я прекрасно понимал, что у нас единственный шанс – это переходные матчи. Более того, был уверен в этом где-то процентов на семьдесят. Но, несмотря на это, надеялись, что второй сезон подряд сможем выступить удачно. Однако, к сожалению, и мы, тренеры, и люди, которые занимались трансферами, немного недоработали. Не могу сказать, что нам удалось усилить команду. Летом из «Миная» ушли игроки, которые были не хуже тех, кого мы на их места взяли. Это, конечно, вина главного тренера и ответственных за трансферные дела лиц. Что касается подготовки, то у нас было все на хорошем уровне. В плане финансирования ничего плохого не могу сказать, ведь нам деньги выплачивали. Понятно, что порой возникали небольшие задержки, однако ввиду тяжелого времени в стране они не были чем-то сверхособенным. Мы все понимали, и это отнюдь не является основной причиной пребывания «Миная» на шестнадцатой строчке без победы. Что касается микроклимата в коллективе, то он был вполне нормальным. Конечно, иногда бывало, что я, как тренер, не выдерживал, и это повышало градус в раздевалке. Но так всегда случается, когда давит психологическое бремя. Однако скажу откровенно: никаких конфликтов, которые якобы стали причиной отсутствия результата, в «Минае» не было. Команда у нас подобралась хорошая, и я очень благодарен нашим ребятам, что они усердно работали и отдавались в каждом матче.

В ближайшее время мы с моими помощниками будем в Ужгороде. Нужно собирать вещи, паковать чемоданы и собираться уезжать домой. Не могу сказать, что будем ехать с высоко поднятой головой. Но и опускать глаза тоже не будем, ведь есть ощущение реализованности за прошлый сезон. Им мы очень довольны. А те проблемы, которые были в этом сезоне – это уже другая история. Хотя, разумеется, хотелось бы большего. Впрочем, сожалеть не приходится, потому что удалось поработать в хорошем городе, в клубе УПЛ. Поэтому хочу пожелать «Минаю» только побед».