Сыграет ли Цыганков? Довбик не попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании

7 декабря состоится матч 1/32 финала Кубка Испании по футболу между командами «Ориуэла» и «Жирона».

Поединок пройдет на стадионе «Лос-Аркос» в Ориуэле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

6 декабря «Жирона» объявила заявку на матч. Украинский форвард Артем Довбик не попал в список игроков, которые могут принять участие в предстоящей игре.

Другой представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков включен в заявку.

Уже 10 декабря «Жирона» сыграет против «Барселоны». Ранее наставник жиронцев Мичел назвал 10 игроков, которые пропустят каталонское дерби.