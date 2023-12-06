Сыграет ли Цыганков? Довбик не попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании
7 декабря жиронцы проведут поединок против ФК «Ориуэла»
7 декабря состоится матч 1/32 финала Кубка Испании по футболу между командами «Ориуэла» и «Жирона».
Поединок пройдет на стадионе «Лос-Аркос» в Ориуэле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
6 декабря «Жирона» объявила заявку на матч. Украинский форвард Артем Довбик не попал в список игроков, которые могут принять участие в предстоящей игре.
Другой представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков включен в заявку.
Уже 10 декабря «Жирона» сыграет против «Барселоны». Ранее наставник жиронцев Мичел назвал 10 игроков, которые пропустят каталонское дерби.
📋 CONVOCATÒRIA— Girona FC (@GironaFC) December 6, 2023
🔜 #OrihuelaGirona pic.twitter.com/kx5lDFWAwS
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