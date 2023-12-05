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  4. Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Испания
05 декабря 2023, 16:09 |
3788
0

Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной

Игра состоится 10 декабря

05 декабря 2023, 16:09 |
3788
0
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в 22:00 в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу «Жирона» на выезде сыграет против «Барселоны».

Главный тренер «Жироны» Мичел сообщил, что этот матч точно пропустит полузащитник Пабло Торре, поскольку он арендован у «сине-гранатовых» и в соглашении есть пункт, что дерби он должен пропустить. Не сможет принять участие в воскресной игре также ключевой полузащитник жиронцев Янхель Эррера, у которого мышечная травма.

Сможет сыграть основной защитник Эрик Гарсия, он также арендован у «Барсы», но пункт об обязательном пропуске матча отсутствует. Украинский дуэт Артема Довбика и Виктора Цыганкова также готов к каталонскому дерби.

Ранее Мичел рассказал, что «Жирона» не борется за чемпионство в Ла Лиге, поскольку команда не на том уровне.

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Жирона Барселона - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес) Янхель Эррера Эрик Гарсия Артем Довбик Виктор Цыганков травма
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