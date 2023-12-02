Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу в 15-м туре Ла Лиги против «Валенсии» (2:1).

«Мы провели большую работу в матче с «Валенсией», в первую очередь ментально выглядели хорошо, искали моменты, искали голы. Стуани провел отличный матч, он один из лучших игроков на своей позиции. Нам всем нужно понять, что мы не стремимся конкурировать с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне.

Наши игроки должны наслаждаться тем, что с ними происходит, у нас отличная атмосфера в команде», – сказал Мичел.

«Жирона» после 15 матчей Ла Лиги занимает второе место с 38 очками, уступая «Реалу» только по дополнительным показателям.