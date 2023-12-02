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  4. Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Испания
02 декабря 2023, 21:42 |
1127
4

Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»

Мичел – о последнем матче против «Валенсии»

02 декабря 2023, 21:42 |
1127
4
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу в 15-м туре Ла Лиги против «Валенсии» (2:1).

«Мы провели большую работу в матче с «Валенсией», в первую очередь ментально выглядели хорошо, искали моменты, искали голы. Стуани провел отличный матч, он один из лучших игроков на своей позиции. Нам всем нужно понять, что мы не стремимся конкурировать с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне.

Наши игроки должны наслаждаться тем, что с ними происходит, у нас отличная атмосфера в команде», – сказал Мичел.

«Жирона» после 15 матчей Ла Лиги занимает второе место с 38 очками, уступая «Реалу» только по дополнительным показателям.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.es
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Комментарии 4
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umnuy2
команда в огне-несутся вперёд паостоянно.Очень нравится их смотреть.Вот что значит тренер.Звёзд нет а команда есть.Кто такие Стуани фигуани-это средние футболёры.Но тренер поставил отличную игру.
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0
OKs100
Кстати, Жироне запрещено играть в ЛЧ и ЛЕ из-за того, что их собственники владеют Манчестер Сити. Либо МС нельзя будет играть в ЛЧ и ЛЕ, только один клуб может быть в ЛЧ и ЛЕ.
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-1
Brian
Если на 5 месте закончат чемпионат - это будет уже большое достижение.
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-4
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