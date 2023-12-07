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Кубок Италии
Фиорентина
06.12.2023 22:00 – FT 2 : 2
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 декабря 2023, 01:00 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:19
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Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в Кубке Италии

Фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти

07 декабря 2023, 01:00 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:19
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0
Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в Кубке Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Проигрывая 0:2, фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти (2:2, пен. 4:1)

В четвертьфинале Фиорентина будет играть против победителя пары Интер – Болонья.

Кубок Италии 2023/24

1/8 финала, 6 декабря

Фиорентина – Парма – 2:2, пен. 4:1

Голы: Нзола, 83, Соттиль, 89 – Бернабе, 21, Бонни, 23

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Кубок Италии по футболу Фиорентина Парма серия пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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