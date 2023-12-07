Кубок Италии
06.12.2023 22:00 – FT 2 : 2
4 : 1 Серия пенальти
Италия07 декабря 2023, 01:00 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:19
40
0
Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в Кубке Италии
Фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти
07 декабря 2023, 01:00 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:19
40
0
Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Проигрывая 0:2, фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти (2:2, пен. 4:1)
В четвертьфинале Фиорентина будет играть против победителя пары Интер – Болонья.
Кубок Италии 2023/24
1/8 финала, 6 декабря
Фиорентина – Парма – 2:2, пен. 4:1
Голы: Нзола, 83, Соттиль, 89 – Бернабе, 21, Бонни, 23
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