Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в Кубке Италии

Фиорентина совершила большой камбэк в матче с Пармой в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Проигрывая 0:2, фиалки отыграли два мяча в конце основного времени и выиграли по пенальти (2:2, пен. 4:1)

В четвертьфинале Фиорентина будет играть против победителя пары Интер – Болонья.

Кубок Италии 2023/24

1/8 финала, 6 декабря

Фиорентина – Парма – 2:2, пен. 4:1

Голы: Нзола, 83, Соттиль, 89 – Бернабе, 21, Бонни, 23

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