Шаг в бездну. Минай готовится к Первой лиге, но будет ли он там играть?

Сезон-2022/23 стал самым успешным в истории «Миная» – футбольного клуба из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области, основанного восемь лет назад. Команда финишировала на 8-й строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, и это оказалось настоящим прорывом, так как ранее «Минай» в элитарном дивизионе только и делал, что «подметал крохи со стола» за остальными, и пользовался невероятной благосклонностью Фортуны в концовках, когда сохранял место среди лучших футбольных команд Украины не благодаря своей игре, а при помощи посторонних факторов.

Главным творцом успехов «Миная» в минувшем сезоне стал, безусловно, Владимир Шаран. Опытный наставник, который до этого в украинском футболе успел стать символом «Александрии», был назначен главным тренером закарпатцев в январе минувшего года, и постепенно доказал, что поговорка «порядок бьет класс» является более чем рабочей, потому как в прошлом сезоне «Минай» по набору игроков уступал практически всем коллективам УПЛ, а в итоге пропустил вперед лишь «Шахтер», «Днепр-1», «Зарю», «Динамо», «Ворсклу», «Александрию» и «Кривбасс». При этом, Шаран выжимал из своих футболистов абсолютный максимум, так как по большинству статистических показателей, среди которых ожидаемые очки (expected points) и ожидаемые голы (expected goals), «Минай» находился в пятерке худших в УПЛ.

Иными словами, успех «Миная» в минувшем сезоне стал возможен исключительно благодаря тренерским умениям Шарана, и способности наставника сплотить коллектив вокруг достижения определенной цели. Впрочем, подобное возможно только на короткой дистанции, но никогда не будет работать в качестве стратегического подхода. За полтора года в клубе Шаран концептуально не изменил ничего, да и не факт, что имел для этого реальные возможности. Вся структура во многом продолжала работать «как обычно», поэтому неудивительно, что уже на старте сезона-2023/24 «Минай» очень быстро вернулся туда, где и привык обитать – в самый подвал турнирной таблицы УПЛ. Более того, по итогам первого круга закарпатцы не смогли добить ни одной победы, а разжились скромными 6 очками, полученными благодаря шести случаям, когда команде удалось зацепиться за ничьи.

Неудивительно, что в середине ноября «Минай» и Владимир Шаран пришли к договоренности о досрочном расторжении сотрудничества. Ни клуб, ни тренер уже не были способны дать друг другу что-то новое, а потому каждой стороне настал черед двигаться в своем направлении.

Новым главным тренером «Миная» был назначен серб Желько Любенович – прекрасно известная в украинском футболе персона, однозначно проявившая себя успешно пока лишь в статусе игрока (с 2006 по 2018 годы балканский легионер выступал за «Кривбасс», «Таврию», «Александрию» и «Зарю»). После завершения карьеры футболиста Любенович стал тренером, однако самостоятельного опыта на этой ниве до прихода в «Минай» так и не приобрел, работая прежде исключительно в статусе помощника.

ФК Минай. Желько Любенович

Последнее обстоятельство стало первым фактором, который заставил насторожиться с точки зрения дальнейших перспектив «Миная» в элитарном дивизионе отечественного футбола. Все-таки для спасения команды, пребывающей почти в безнадежном турнирном положении, куда логичнее было бы позвать какого-то матерого «пожарника» – специалиста с опытом выведения коллективов из кризиса с дальнейшим сохранением для них прописки в дивизионе. Но руководители «Миная» пошли на эксперимент с 42-летним Любеновичем…

Практически сразу после этого в СМИ появилась информация, что в «Минае» не очень верят в сохранение места в УПЛ, и в случае вылета в Первую лигу не будут делать из этого трагедии. Важнее всего то, что в клубе из Закарпатья, кажется, определились со своим вектором развития на ближайшие годы. В качестве такового была избрана модель с приглашением молодых футболистов, доведением их до определенного уровня с целью последующей продажи более богатым клубам и получения выгоды. Схема весьма рабочая и абсолютно нормальная для многих клубов мира, которая в украинском футболе ранее также применялась на практике – например, в запорожском «Металлурге». Что правда, у этого клуба предварительно уже была выстроена успешная модель академии, которая за последние десятилетия дала украинскому футболу ряд топовых исполнителей, как то Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Максим Коваль, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Андрей Цуриков, Олег Данченко, Даниил Игнатенко и другие.

Определенный шаг в сторону нового направления в развитии «Минай» сделал в конце ноября, когда, по данным Sport.ua, возобновил сотрудничество с Игорем Лучкевичем. Что правда, если ранее этот специалист являлся одним из помощников Владимира Шарана, то после ухода последнего Лучкевич вернулся к хорошо известному ему ремеслу – работе с юными футболистами. Ранее 50-летний специалист уже имел подобный опыт в запорожском «Металлурге», а с февраля по июнь нынешнего года изучал принципы работы с юными футболистами за рубежом, когда являлся техническим директором детско-юношеского футбольного клуба из города Ноксвилл (США).

После слухов о смене вектора развития клуба и назначения Игоря Лучкевича тренером одной из молодежных команд, абсолютно не удивила следующая серьезная новость из стана «Миная». В самое ближайшее время закарпатцы планируют расторгнуть контракты как минимум с десятью футболистами первой команды, среди которых фигурируют имена Александра Бандуры, Сергея Панасенко, Дмитрия Немчанинова, Игоря Солдата, Владимира Одарюка, Олега Вишневского, Валерия Рогозинского и Андрея Ралюченко. Всем перечисленным на текущий момент исполнилось уже 28 лет или более. Поэтому такого рода «чистка состава» является очевидной попыткой «Миная» пойти на кардинальное омоложение.

Кроме того, есть информация, что руководство «Миная» решило пойти на серьезное сокращение фонда заработной платы и операционных затрат. В ближайшие месяцы финансирование будет уменьшено на 30-50% с перспективой реинвестирования части средств в развитие инфраструктуры и основ развития молодежных команд.

Таким образом, в «Минае» хотят окончательно отойти от практики приглашения возрастных футболистов, которым требуется выплачивать пристойные по меркам УПЛ заработные платы, в пользу приглашения малоизвестных молодых исполнителей, способных удивить футбольную общественность Украины. Ключевым примером того, чего бы хотели добиться в перспективе в «Минае» является кейс Егора Твердохлеба, который перешел в стан закарпатцев летом минувшего года на правах свободного агента из «Горняка-Спорт» и показал впечатляющий прогресс, став безоговорочно одним из лучших трансферов всего прошлого сезона в УПЛ.

Понять логику подобных решений руководства «Миная» в целом достаточно легко, однако вопрос: окажется ли она успешной, и – что главное – будет ли реализована в случае вылета команды в Первую лигу?

Последнее обстоятельство заставляет вспомнить ряд предыдущих примеров, когда при неудачном положении дел в клубах УПЛ «на излете» затевались какие-то реформы, заканчивавшиеся только одним – прекращением деятельности как субъекта профессионального футбола. Так было с «Говерлой», каменской «Сталью», «Олимпиком», «Львовом»…

Именно пример «Львова» и может оказаться «заразительным» для боссов «Миная» в случае вылета команды из УПЛ по итогам сезона-2023/24. Когда львовяне потерпели фиаско в предыдущем чемпионате и вылетели в Первую лигу, произошло фактическое расформирование профессионального клуб, а осталась исключительно детско-юношеская школа. Юридически эти моменты выглядят привычно запутанными для украинского футбола (владельцем ДЮСШ «ФК «Львов» является Роман Михайлив, а ФК «Львов» – Богдан Копытко), но сути дела это не меняет.

ФК Минай. Егор Твердохлеб

Важно отмечать и то, что с начала нынешнего сезона «Минай» уже активно сотрудничает со «Львовом». В частности, оба проекта создали под брендом закарпатцев команду U-19, которая и выступает в соответствующем чемпионате Украины, хотя и не может похвастаться там успехами (11 очков в 16 матчах и предпоследнее место в таблице на текущий момент). Фактически юношеская команда «Миная» является продуктом ДЮСШ «ФК «Львов», так как в основном под нее задействованы инфраструктурные и кадровые возможности львовян.

Сейчас подобный вариант выглядит выгодным для боссов закарпатцев, позволяя более эффективно решать вопросы логистики и дефицита тренировочных возможностей, но если само по себе существование профессионального клуба «Минай» окажется под вопросом и дальнейшая концепция будет развернута исключительно в сторону детско-юношеской школы (академии), то возникнет ситуация, при которой ресурсы закарпатцев будут направлены непосредственно на своих юниоров, и «Львов» с «Минаем» станут конкурентами.

Важно отметить, что последняя ситуация пока не является чем-то предрешенным и, скорее, ее можно просто считать авторским предположением, однако уж слишком много деталей пазла указывают на потенциальное формирование именно такой конечной «картинки» всех нынешних концептуальных изменений в стане закарпатцев. И катализатором для более глобальных перемен способен стать как раз вылет подопечных Желько Любеновича в Первую лигу…