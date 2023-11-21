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Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 20:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 21:58
1958
1

Вылет из УПЛ не пугает. Минай сменит вектор развития

Будут развивать молодых игроков

21 ноября 2023, 20:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 21:58
1958
1
Вылет из УПЛ не пугает. Минай сменит вектор развития
ФК Минай

«Минай», который без побед в нынешнем сезоне является аутсайдером чемпионата Украины, сменил тренера: вместо Владимира Шарана пришел Желько Любенович.

Сообщается, что в клубе не очень верят в спасение от вылета, однако трагедии в этом не будет.

«Минай» намерен изменить стратегию развития в пользу молодых игроков. Клуб хочет приглашать молодых футболистов с надеждой их в будущем продать.

Вероятный вылет не должен поставить клуб в сложное финансовое положение. На выступления в Первой лиге у владельцев будет финансирование.

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Минай Украинская Премьер-лига Желько Любенович
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Falko
І заради цього треба було виганяти тренера? Слабо віриться. 
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