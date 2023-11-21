Вылет из УПЛ не пугает. Минай сменит вектор развития
Будут развивать молодых игроков
«Минай», который без побед в нынешнем сезоне является аутсайдером чемпионата Украины, сменил тренера: вместо Владимира Шарана пришел Желько Любенович.
Сообщается, что в клубе не очень верят в спасение от вылета, однако трагедии в этом не будет.
«Минай» намерен изменить стратегию развития в пользу молодых игроков. Клуб хочет приглашать молодых футболистов с надеждой их в будущем продать.
Вероятный вылет не должен поставить клуб в сложное финансовое положение. На выступления в Первой лиге у владельцев будет финансирование.
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