Вылет из УПЛ не пугает. Минай сменит вектор развития

«Минай», который без побед в нынешнем сезоне является аутсайдером чемпионата Украины, сменил тренера: вместо Владимира Шарана пришел Желько Любенович.

Сообщается, что в клубе не очень верят в спасение от вылета, однако трагедии в этом не будет.

«Минай» намерен изменить стратегию развития в пользу молодых игроков. Клуб хочет приглашать молодых футболистов с надеждой их в будущем продать.

Вероятный вылет не должен поставить клуб в сложное финансовое положение. На выступления в Первой лиге у владельцев будет финансирование.