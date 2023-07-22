Минай будет сотрудничать с ФК Львов

«Минай» и ДЮСШ «ФК Львов» договорились о сотрудничестве.

По информации источника, речь идет об объединении команды U-19 под брендом «Миная» на базе академии ДЮСШ «ФК Львов» Романа Михайлива.

В одну команду будут объединены лучшие футболисты 17-18-ти лет. Команда будет жить и играть во Львове под руководством местных тренеров, будут использованы инфраструктурные ресурсы академии Романа Михайлива, но будет выступать команда под названием «Минай U-19».

Стороны считают такой шаг взаимовыгодным. Это объединение сможет решить логистические нагрузки и проблему дефицитов тренировочных полей, которые сейчас есть в Ужгороде.

Речь идет исключительно о ДЮСШ «ФК Львов» Романа Михайлива, а не ФК «Львов» Богдана Копытко (это разные юридические лица). Профессиональная команда Миная остается «Минаем» и будет использовать свои ресурсы.