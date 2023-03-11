10 самых успешных трансферов свободных агентов в УПЛ-2022/23

Трансферный рынок порой напоминает игру в казино – даже при всей осторожности и расчетливости, всегда можно нарваться на самый неудачный вариант развития событий, оставшись и без денег, и без настроения. Чтобы минимизировать потери, а также при отсутствии «свободных» денег на выплату отступных, многие клубы предпочитают выстраивать кадровую работу через мониторинг рынка свободных агентов, где также можно выудить «жирную рыбку».

В УПЛ из-за очевидного кризиса, вызванного полномасштабной фазой российско-украинской войны, все больше команд предпочитают экономить, решая спортивные задачи за счет приглашения свободных агентов. И, надо признать, некоторые сделки, несмотря на отсутствие отступных, выглядят более чем успешно. Именно поэтому сегодня мы решили представить на суд читателю свою версию из 10 самых успешных трансферов свободных агентов УПЛ текущего сезона…

10. Сергей Болбат

Возраст: 29 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Колос»

Показатели в УПЛ-2022/23: 15 матчей, 1 гол, 2 ассиста

ФК Колос. Сергей Болбат (№50)

В свое время воспитанник академии «Шахтера» Сергей Болбат считался одним из наиболее перспективных атакующих футболистов страны, но для того, чтобы заиграть в первой команде «горняков» ему пришлось переквалифицироваться из левого вингера в правого фулбека. Впрочем, эта трансформация не принесла Болбату огромного успеха, и летом минувшего года Сергей все-таки покинул «Шахтер», а вот подписать его посчастливилось «Колосу».

Для команды из Ковалевки фигура уровня Болбата, имеющего опыт выступлений в Лиге чемпионов, практически мгновенно стала звездной. В «Колосе» Сергей получил возможность наконец-то больше действовать именно в атаке, и в целом пока опытный футболист демонстрирует положительную динамику. По состоянию на текущий момент, Болбат находится на 4-м месте в УПЛ по числу выполненных ключевых передач (12), а также демонстрирует абсолютную бескомпромиссность в борьбе: с одной стороны Сергей больше всех в лиге заработал фолов на себе (35), но с другой – и сам находится на второй строчке по количеству допущенных нарушений правил (27). Очевидно, что пока в «Колосе» могут быть исключительно довольны сотрудничеством с Болбатом, а как дела будут обстоять летом, когда у футболиста истечет срок контракта – посмотрим…

9. Игорь Курило

Возраст: 29 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Металлист 1925»

Показатели в УПЛ-2022/23: 15 матчей, 3 ассиста

metalist1925.com. Игорь Курило

Фигура центрбека Игоря Курило является достаточно малоизвестной для поклонников украинской Премьер-лиги, так как ранее этот футболист, несмотря на свой уже весьма солидный возраст, никогда не выступал на топ-уровне отечественного футбола. Летом 2022 года Курило в качестве свободного агента из «Агробизнеса» пригласил «Металлист 1925», и уже сейчас можно смело констатировать, что боссы харьковского клуба не прогадали.

Курило, рост которого составляет отнюдь не рекордные для игрока его амплуа 187 сантиметров, в первой части УПЛ показывал, прежде всего, прекрасное качество игры на втором этаже. В активе Игоря один из лучших (4-е место) в лиге показателей успешности верховых единоборств (75%), а в собственной штрафной в этом компоненте Курило зарекомендовал себя еще лучше (78,95% выигранных дуэлей; 5-е место в УПЛ). Вдобавок к этому можно отметить, что центрбек «Металлиста 1925» занимает 2-ю строчку в чемпионате по заблокированным ударом соперников (14), и все это в значительной степени помогает харьковчанам уверенно держаться в середине турнирной таблицы, не обладая какими-то сверхресурсами, как в финансовом, так и в кадровом отношении.

8. Олег Мозиль

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Металлист 1925»

Показатели в УПЛ-2022/23: 14 матчей, 6 «сухих» поединков, 14 пропущенных мячей

metalist1925.com. Олег Мозиль

Летом минувшего года «Металлисту 1925» повезло осуществить еще один удачный трансфер новичка на правах свободного агента. Речь о подписании голкипера Олега Мозиля, который является воспитанником академии «Карпат», а в харьковскую команду перебрался из того же «Агробизнеса», как и Курило.

По индексу Wyscout, Мозиль в настоящий момент является лучшим вратарем украинской Премьер-лиги, несмотря на то, что он пропустил 14 мячей в 14 матчах. Однако почти половину поединков (6) Олег сыграл на ноль, а еще он занимает третье место в чемпионате не только по числу ударов, нанесенных по его воротам (69), но и по числу совершенных сейвов (56).

7. Арсений Батагов

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина

Клуб: «Заря»

Показатели в УПЛ-2022/23: 16 матчей, 1 ассист

zarya-lugansk.com. Арсений Батагов

Талантливый центрбек Батагов, способный также сыграть на позиции опорника, дебютировал в УПЛ еще в 17 лет в составе «Днепра-1», однако со временем в днепровской команде карьера у него пошла по ниспадающей, и в июле 2022-го Арсений был вынужден подыскивать себе новый клуб, которым оказалась «Заря».

В луганской команде Батагов получил желаемое – регулярную игровую практику и место в основном составе, за что отблагодарил тренерский штаб во главе с Патриком ван Леувеном сполна. На текущий момент Арсения можно смело называть одним из системообразующих игроков «Зари», да и вообще одной из знаковых фигур для всей УПЛ-2022/23. Судите сами, Батагов по состоянию на сейчас занимает: первое место в чемпионате по длинным передачам (149) и пасам с продвижением (228), четвертое – по пасам в финальную треть (159), пятое – по общему количеству выполненных передач (941) и по индексу продвижения мяча (7,36). Все это делает Арсения очень значимой фигурой в командных построениях «Зари», и вовсе неудивительно, что по оценкам Transfermarkt, за первые полгода пребывания Батагова в новой команде его стоимость выросла более чем вдвое – с 400 тысяч до 1 миллиона евро.

6. Рифет Капич

Возраст: 27 лет

Гражданство: Босния и Герцеговина

Клуб: «Кривбасс»

Показатели в УПЛ-2022/23: 11 матчей, 1 гол, 1 ассист

Боснийский центрхав Рифет Капич перешел в «Кривбасс» уже по ходу сезона – в октябре минувшего года. До этого он расторг контракт с «Сараево» и несколько месяцев пребывал без клуба, а затем принял приглашения из Украины, где о нем ранее ничего не слышали 99,(9)% болельщиков и специалистов.

Банальный заграничный ноунейм, как изначально и был воспринят Капич, оказался весьма недурственным и качественным исполнителем. В «Кривбассе» он быстро смог доказать свою состоятельность главному тренеру команды Юрию Вернидубу, что позволило Рифету стать одним из футболистов основной обоймы. По состоянию на текущий момент, Капич занимает 5-е место в УПЛ по точности передач вразрез (50%), а также третье – по точности так называемых умных передач (66,67%). Для «Кривбасса» фигура боснийца в центре поля стала едва ли не ключевой, и это помогло команде из Кривого Рога очень неплохо провести концовку осеннего отрезка сезона (4 победы в 5 матчах), а также в упор приблизиться к верхней половине турнирной таблицы чемпионата.

5. Андрей Цуриков

Возраст: 30 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Александрия»

Показатели в УПЛ-2022/23: 15 матчей, 5 голов, 1 ассист

fco.com.ua

С 2016 по 2019 годы Андрей Цуриков уже выступал за «Александрию», после чего решил податься за легионерским опытом в Чехию, но впоследствии вернулся в Украину, где пробовал закрепиться в «Днепре-1» и «Металлисте». Из стана последнего летом 2021-го Цуриков на правах аренды перешел в «Александрию», где опять довольно быстро стал важной фигурой, а летом 2022-го «желто-черные» воспользовались возможностью подписать фулбека на полноценной основе на условиях свободного трансфера.

Текущий сезон пока выходит наиболее успешным для Цурикова, если брать всю его историю выступлений в УПЛ. Андрей неожиданно является лучшим голеадором своей команды, имея в активе 5 забитых мячей, и это при том, что всего по воротам соперников фулбек нанес 12 ударов, из которых 7 пришлись в створ. Суммарный показатель ожидаемых голов игрока в нынешнем сезоне в рамках элитарного дивизиона отечественного футбола составляет лишь 0,95xG. Например, в ворота «Львова» Цуриков забил при xG удара в 0,04, а в ворота «Шахтера» - при 0,08. В какой-то степени можно говорить об удаче, сопутствующей Андрею в «Александрии», но ведь она склонна улыбаться только тем, кто ее по-настоящему заслужил.

4. Семен Вовченко

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Верес»

Показатели в УПЛ-2022/23: 15 матчей, 1 гол

nkveres.com. Семен Вовченко

Воспитанник академии запорожского «Металлурга» Сергей Вовченко по юношам играл за молодежный состав «Зари», однако в первую команду этого клуба пробиться не сумел, и был вынужден уйти в тернопольскую «Ниву». В рядах этого коллектива Вовченко провел 45 матчей в Первой лиге, в которых его, очевидно, и присмотрели скауты «Вереса». В августе минувшего года Семен на правах свободного агента подписал контракт с клубом из Ровно сроком на три года, и очень быстро превратился в ключевую фигуру в оборонительных построениях команды Юрия Вирта.

В первой части сезона Вовченко сыграл 15 матчей в УПЛ, записав в актив 1 забитый мяч. Молодой футболист имеет один из самых высоких в чемпионате показателей успешности единоборств в обороне (74,76%; 5-е место), занимает 2-е место по осуществленным перехватам мяча (98), а также 6-е – по заблокированным ударам соперников (11). Также Семен может похвастаться тем, что входит в топ-5 УПЛ по числу выполненных длинных передач (141; 4-е место), точность которых составляет в среднем 60%. Если добавить к этому, что Вовченко – левоногий центрбек, что для украинского футбола в последнее время является весьма дефицитной позицией, то можно без риска всерьез ошибиться предположить, что в ближайшие годы «Верес» сможет выгодно перепродать своего центрбека, а тот уйдет на повышение не только в финансовом, но и в спортивном плане.

3. Игорь Кирюханцев

Возраст: 27 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Заря»

Показатели в УПЛ-2022/23: 11 матчей, 5 голов, 3 ассиста

zarya-lugansk.com. Игорь Кирюханцев

Игорь Кирюханцев, выступающий на позиции правого защитника, является воспитанником академии «Шахтера», за первую команду которого провел лишь 25 минут в одном матче в концовке сезона-2016/17. После этого «горняки» предпочитали отдавать Кирюханцева в аренду другим командам – «Мариуполю» и «Александрии». И там, и там Игорь неплохо себя проявлял, особенно доказывая способность качественно подключаться к атакам.

Странно, что шанс проявить себя в «Шахтере» Кирюханцев не получил даже тогда, когда команду покинули почти все легионеры, а справа не оказалось бразильца Додо. «Горняки» решили арендовать Лукаса Тейлора, вместо того, чтобы доверить хотя бы пару матчей своему воспитаннику и, очевидно, прогадали. В конце сентября 2022 года о трансфере Кирюханцева объявила «Заря», в которой фулбек очень быстро превратился в одного из лучших игроков первой команды. Правый защитник в 11 матчах забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. В том числе Кирюханцев отличился голом и ассистом в поединке против «горняков», который «Заря» во многом благодаря усилиям Игоря смогла свести к ничьей 2:2. Стоит отмечать также, что Кирюханцев является первым и единственным номинальным защитником, который присутствует в топ-15 УПЛ по показателю касаний мяча в штрафной соперника. Их у Игоря 46, а это 11-я позиция в рейтинге. Даже центрфорвард «Шахтера» Даниил Сикан имеет в активе меньше касаний в штрафной соперника, чем Кирюханцев – 37 в 13 матчах…

2. Максим Прядун

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Металлист»

Показатели в УПЛ-2022/23: 14 матчей, 6 голов, 2 ассиста

fcmetalist.com.ua. Максим Прядун

Максим Прядун ранее имел опыт выступлений в УПЛ в рядах «Зирки» из Кропивницкого, но тогда (в сезонах-2016/17 и 2017/18) ничем особенным не удивил, а потому его карьера достаточно быстро пошла вниз. Неудивительно, что в последние годы Прядун играл в Первой лиге за «Николаев» и «Олимпик», а в начале февраля минувшего года, буквально за пару недель до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, получил статус свободного агента. Без клуба Максим провел более полугода, прежде чем в средине августа заключил контракт с «Металлистом».

В харьковской команде от Прядуна не ожидали каких-то сенсационных показателей, однако форвард внезапно продемонстрировал потенциал быть в когорте лучших бомбардиров турнира. К зимней паузе Максим пришел с 6 голами в 14 матчах, и это при том, что по воротам соперников он нанес только 18 ударов, из которых в створ пришлись 9. Имея суммарный показатель ожидаемых голов в чемпионате на уровне 2,38xG, Прядун ухитрился забить шесть, что делает его одним из наиболее эффективных атакующих футболистов лиги. А еще Прядун является завсегдатаем положения «вне игры», что в определенной степени также иллюстрирует его манеру действий на поле. По крайней мере, статистики насчитали у него 8 офсайдов, а это 3-5 места в УПЛ по состоянию на сейчас.

1. Егор Твердохлиб

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Минай»

Показатели в УПЛ-2022/23: 16 матчей, 3 гола, 1 ассист

shakhtar.com. Егор Твердохлиб (справа)

Одним из главных открытий осенней части сезона в УПЛ стал 22-летний центральный полузащитник «Миная» Егор Твердохлиб. О нем известно не так много – играть в футбол он начинал в академии «Динамо», но провел там очень мало времени, после чего оказался на аматорском уровне сперва в составе «Чайки» из Вышгорода, а затем – столичного «Атлета». В начале 2020 года профессиональный контракт с Твердохлибом подписал перволиговый «Горняк-Спорт», за который Егор провел 59 матчей, забив 6 мячей и отдав 3 результативные передачи.

В августе минувшего года Твердохлиб на правах свободного агента перешел в «Минай», и под руководством Владимира Шарана превратился в лидера этой команды, и одного из наиболее интересных исполнителей всей УПЛ, если не брать во внимание представителей «Днепра-1», «Шахтера» и «Динамо». Чтобы понять, насколько важен Твердохлиб для команды из Закарпатья, достаточно оценить его продвинутую статистику в сезоне в рамках УПЛ: 123 верховых единоборства (2-й показатель в лиге), 27 фолов (3-й показатель в лиге), точность ударов – 57,14% (4-й показатель в лиге), точность ударов с игры – 57,14% (3-й показатель в лиге), заработанных фолов – 23 (23-й показатель в лиге), касаний мяча в штрафной соперника – 30 (29-й показатель в лиге), количество ударов – 21 (28-й показатель в лиге), обводок – 50 (21-й показатель в лиге). Неудивительно, что оценочная стоимость Твердохлиба, которую формирует портал Transfermarkt, за полгода пребывания в «Минае» дважды менялась в сторону повышения – сперва со 125 до 150 тысяч евро, а затем куда более кардинально – в два раза, то есть со 150 до 300 тысяч евро. Если молодому хавбеку удастся столь же удачно провести и вторую часть сезона в команде Шарана, то летом он наверняка получит возможность рассматривать куда более привлекательные варианты, а «Минай» - заработать еще немного денег, добавив в список успешных трансферов к Кулиеву, Петрусенко и Ахмедзаде еще и фамилию Твердохлиба.