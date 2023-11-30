Игорь Лучкевич трудоустроился в клубе УПЛ

Как стало известно Sport.ua, после ноябрьской отставки главного тренера «Миная» Владимира Шарана не все его помощники покинули вместе с ним Закарпатье.

Один из них – Игорь Лучкевич – получил приглашение работать в академии ФК «Минай» и теперь тренирует футболистов одного из старших возрастов.

До возвращения летом в «Минай» Игорь Лучкевич несколько месяцев был техническим директором детско-юношеского футбольного клуба из американского города Ноксвилл.

В середине ноября «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Вместе с Владимиром Шараном свои должности покинули тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

Затем сербский специалист Желько Любенович возглавил команду «Минай», заменив на этом посту Владимира Шарана.