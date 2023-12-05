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Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 22:51 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:22
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Стало известно, с кем еще Минай расторгнет контракты

5 декабря «первопроходцами» стали Александр Бандура и Сергей Панасенко

05 декабря 2023, 22:51 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:22
710
1
Стало известно, с кем еще Минай расторгнет контракты
ФК Минай.

Как уже сообщалось, закарпатский клуб «Минай» достиг принципиальной договоренности о разрыве контрактов по соглашению сторон с рядом футболистов.

Как стало известно Sport.ua, в числе тех, кто вслед за голкипером Александром Бандурой и полузащитником Сергеем Панасенко расторгнет контракты с клубом, защитники Дмитрий Немчанинов (15 матчей в текущем сезоне УПЛ), Игорь Солдат (13 игр) и Александр Мельник (8 матчей), полузащитники Владимир Одарюк (15 матчей), Валерий Рогозинский (13 игр), Михаил Гечев, Андрей Ралюченко и нападающий Олег Вишневский (все — по 12 матчей) покинут закарпатский клуб.

Пока что футболисты «Миная» занимают 16 место, набрав 6 очков.

Ближайший матч команды Желько Любеновича против ЛНЗ, который должен был состояться в конце этой недели, перенесен на весну.

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трансферы Александр Бандура чемпионат Украины по футболу Сергей Панасенко Украинская Премьер-лига расторжение контракта Минай трансферы УПЛ инсайд Дмитрий Немчанинов Игорь Солдат Александр Мельник Владимир Одарюк Валерий Рогозинский Михаил Гечев Андрей Ралюченко
Источник Sport.ua
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Gargantua
Вишневский многих может усилить.
достаточно неплохой форвард как для УПЛ
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