Стало известно, с кем еще Минай расторгнет контракты

Как уже сообщалось, закарпатский клуб «Минай» достиг принципиальной договоренности о разрыве контрактов по соглашению сторон с рядом футболистов.

Как стало известно Sport.ua, в числе тех, кто вслед за голкипером Александром Бандурой и полузащитником Сергеем Панасенко расторгнет контракты с клубом, защитники Дмитрий Немчанинов (15 матчей в текущем сезоне УПЛ), Игорь Солдат (13 игр) и Александр Мельник (8 матчей), полузащитники Владимир Одарюк (15 матчей), Валерий Рогозинский (13 игр), Михаил Гечев, Андрей Ралюченко и нападающий Олег Вишневский (все — по 12 матчей) покинут закарпатский клуб.

Пока что футболисты «Миная» занимают 16 место, набрав 6 очков.

Ближайший матч команды Желько Любеновича против ЛНЗ, который должен был состояться в конце этой недели, перенесен на весну.