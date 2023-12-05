Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков

Как стало известно Sport.ua, после завтрашней тренировки аутсайдер УПЛ – «Минай» уйдет в отпуск.

Однако на целую группу исполнителей закарпатцы уже не рассчитывают.

По информации нашего источника, сегодня по обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с капитаном команды вратарем Александром Бандурой и полузащитником Сергеем Панасенко.

Шестого декабря статус свободных агентов собирается получить еще целая группа игроков. В общей сложности команду, которую недавно возглавил новый главный тренер Желько Любенович, может покинуть до десяти игроков.

Начать подготовку ко второй части чемпионата УПЛ «горожане» планируют в середине января 2024 года.

Пока что футболисты «Миная» занимают 16 место, набрав 6 очков.