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  4. Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 20:33 | Обновлено 05 декабря 2023, 20:49
2206
12

Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков

Команду из Закарпатья ожидают большие перемены

05 декабря 2023, 20:33 | Обновлено 05 декабря 2023, 20:49
2206
12
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
ФК Минай. Желько Любенович

Как стало известно Sport.ua, после завтрашней тренировки аутсайдер УПЛ – «Минай» уйдет в отпуск.

Однако на целую группу исполнителей закарпатцы уже не рассчитывают.

По информации нашего источника, сегодня по обоюдному согласию сторон были разорваны контракты с капитаном команды вратарем Александром Бандурой и полузащитником Сергеем Панасенко.

Шестого декабря статус свободных агентов собирается получить еще целая группа игроков. В общей сложности команду, которую недавно возглавил новый главный тренер Желько Любенович, может покинуть до десяти игроков.

Начать подготовку ко второй части чемпионата УПЛ «горожане» планируют в середине января 2024 года.

Пока что футболисты «Миная» занимают 16 место, набрав 6 очков.

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Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Панасенко Александр Бандура инсайд трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Умник
Это чтобы электрику на стадион провести?
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prezidend
Відпустка після завтрішнього тренування - се добре. А хто в суботу проти ЛНЗ буде грати? Любєновіч?
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+1
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Gargantua
что за бред, еще один тур
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0
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Гагик Пердонян
Молодец Женька, так их!
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0
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