Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024

В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2024 года попали четыре украинки.

Это Элина Свитолина (№25 WTA), Ангелина Калинина (№27 WTA), Леся Цуренко (№31 WTA) и Марта Костюк (№39 WTA).

Даяна Ястремская (№106 WTA) находится на девятой позиции в альтернативном списке.

По защищенному рейтингу в Мельбурне сыграют Наоми Осака, Анжелик Кербер, Дженнифер Брэди, Айла Томлянович, Аманда Анисимова, Кэти Макнелли и Шелби Роджерс.

На австралийской меджоре не сыграют Белинда Бенчич (ждет ребенка) и Бьянка Андрееску (травма спины).

Ранее стали известны обладательницы уайлд-кард.

Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января, в течение 15 дней.