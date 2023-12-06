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Australian Open
06 декабря 2023, 14:17 | Обновлено 06 декабря 2023, 14:49
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Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024

Даяна Ястремская находится на девятой позиции в альтернативном списке.

06 декабря 2023, 14:17 | Обновлено 06 декабря 2023, 14:49
1101
0
Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2024 года попали четыре украинки.

Это Элина Свитолина (№25 WTA), Ангелина Калинина (№27 WTA), Леся Цуренко (№31 WTA) и Марта Костюк (№39 WTA).

Даяна Ястремская (№106 WTA) находится на девятой позиции в альтернативном списке.

По защищенному рейтингу в Мельбурне сыграют Наоми Осака, Анжелик Кербер, Дженнифер Брэди, Айла Томлянович, Аманда Анисимова, Кэти Макнелли и Шелби Роджерс.

На австралийской меджоре не сыграют Белинда Бенчич (ждет ребенка) и Бьянка Андрееску (травма спины).

Ранее стали известны обладательницы уайлд-кард.

Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января, в течение 15 дней.

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Australian Open 2024 Элина Свитолина Ангелина Калинина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская
Источник LiveTennis.it
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