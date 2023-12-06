Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024
Даяна Ястремская находится на девятой позиции в альтернативном списке.
В список участниц основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2024 года попали четыре украинки.
Это Элина Свитолина (№25 WTA), Ангелина Калинина (№27 WTA), Леся Цуренко (№31 WTA) и Марта Костюк (№39 WTA).
Даяна Ястремская (№106 WTA) находится на девятой позиции в альтернативном списке.
По защищенному рейтингу в Мельбурне сыграют Наоми Осака, Анжелик Кербер, Дженнифер Брэди, Айла Томлянович, Аманда Анисимова, Кэти Макнелли и Шелби Роджерс.
На австралийской меджоре не сыграют Белинда Бенчич (ждет ребенка) и Бьянка Андрееску (травма спины).
Ранее стали известны обладательницы уайлд-кард.
Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января, в течение 15 дней.
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