Возняцки гарантировано сыграет на Australian Open

33-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки стала обладательницей wild card для участия в Australian Open, который стартует 14 января.

Возняцки, которая в 2018 году побеждала на Открытом чемпионате Австралии, сейчас занимает в мировом рейтинге 242-ю строчку. Последний раз Каролин выходила на корт во время US Open, где также выступала, имея wild card.

Приглашения в основу женского и мужского турниров Australian Open-2024 также получили Кимберли Биррелл, Оливия Гадеки, Тайла Престон, Джеймс Дакворт, Марк Полманс и Адам Уолтон.