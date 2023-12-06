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ATP
06 декабря 2023, 11:50 | Обновлено 06 декабря 2023, 11:56
86
0

Возняцки гарантировано сыграет на Australian Open

Экс-первая ракетка мира получила wild card

06 декабря 2023, 11:50 | Обновлено 06 декабря 2023, 11:56
86
0
Возняцки гарантировано сыграет на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

33-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки стала обладательницей wild card для участия в Australian Open, который стартует 14 января.

Возняцки, которая в 2018 году побеждала на Открытом чемпионате Австралии, сейчас занимает в мировом рейтинге 242-ю строчку. Последний раз Каролин выходила на корт во время US Open, где также выступала, имея wild card.

Приглашения в основу женского и мужского турниров Australian Open-2024 также получили Кимберли Биррелл, Оливия Гадеки, Тайла Престон, Джеймс Дакворт, Марк Полманс и Адам Уолтон.

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Каролин Возняцки Australian Open 2024
Источник Australian Open
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