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  4. Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20
US Open
31 августа 2023, 09:56 |
330
0

Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20

Каролин в двух сетах выиграла у Петры

31 августа 2023, 09:56 |
330
0
Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 623) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Во втором раунде американского мейджора датчанка в двух сетах обыграла 11-ю ракетку мира Петру Квитову (Чехия) за 2 часа и 10 минут.

US Open 2023. 1/32 финала

Петра Квитова (Чехия) [11] – Каролин Возняцки (Дания) – 5:7, 6:7 (5:7)

Это была 16-я встреча теннисисток. Каролин выиграла 6-й поединок.

Возняцки впервые с 2018 года обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.

В 2019 году датчанка сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. На Australian Open 2020 она завершила карьеру. После этого Возняцки родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса. В 2023 году она решила вернуться на корт и уже сыграла пять матчей, выиграв 3 игры.

В третьем раунде US Open 2023 Каролин сыграет против Дженнифер Брэди.

Хайлайты матча:

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Каролин Возняцки Петра Квитова US Open 2023
Источник Sport.ua
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