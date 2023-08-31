Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20
Каролин в двух сетах выиграла у Петры
Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 623) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.
Во втором раунде американского мейджора датчанка в двух сетах обыграла 11-ю ракетку мира Петру Квитову (Чехия) за 2 часа и 10 минут.
US Open 2023. 1/32 финала
Петра Квитова (Чехия) [11] – Каролин Возняцки (Дания) – 5:7, 6:7 (5:7)
Это была 16-я встреча теннисисток. Каролин выиграла 6-й поединок.
Возняцки впервые с 2018 года обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.
В 2019 году датчанка сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. На Australian Open 2020 она завершила карьеру. После этого Возняцки родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса. В 2023 году она решила вернуться на корт и уже сыграла пять матчей, выиграв 3 игры.
В третьем раунде US Open 2023 Каролин сыграет против Дженнифер Брэди.
Хайлайты матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Волошин близок к переходу в королевский клуб
Специалист не сомневается, что удар был ниже пояса, но у него есть вопросы к Александру