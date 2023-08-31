Минус Квитова. Возняцки впервые с 2018 года обыграла соперницу из топ-20

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 623) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.

Во втором раунде американского мейджора датчанка в двух сетах обыграла 11-ю ракетку мира Петру Квитову (Чехия) за 2 часа и 10 минут.

US Open 2023. 1/32 финала

Петра Квитова (Чехия) [11] – Каролин Возняцки (Дания) – 5:7, 6:7 (5:7)

Это была 16-я встреча теннисисток. Каролин выиграла 6-й поединок.

Возняцки впервые с 2018 года обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.

В 2019 году датчанка сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли. На Australian Open 2020 она завершила карьеру. После этого Возняцки родила двух детей: дочь Оливию и сына Джеймса. В 2023 году она решила вернуться на корт и уже сыграла пять матчей, выиграв 3 игры.

В третьем раунде US Open 2023 Каролин сыграет против Дженнифер Брэди.