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Australian Open
03 октября 2023, 09:25 | Обновлено 03 октября 2023, 10:17
543
0

Организаторы Australian Open внесли историческое изменение в расписание

С 2024 года соревнования будут начинаться в воскресенье

03 октября 2023, 09:25 | Обновлено 03 октября 2023, 10:17
543
0
Организаторы Australian Open внесли историческое изменение в расписание
Australian Open

С 2024 года Открытый чемпионат Австралии будет проводиться в течение 15 дней. Как и Ролан Гаррос, он будет начинаться в воскресенье, чтобы облегчить игрокам и болельщикам давление, связанное с поздним окончанием матчей.

На проведение матчей первого раунда будет отводиться не 2, а 3 дня.

Дневная сессия на центральных стадионах Rod Laver Arena и Margaret Court Arena будет состоять двух матчей, а не из трех, чтобы ограничить возможность позднего завершения поединков.

«Мы прислушались к отзывам игроков и болельщиков и рады предложить решение, позволяющее свести к минимуму поздние окончания матчей и в то же время обеспечить справедливое и равное расписание на кортах стадиона. Дополнительный день позволит достичь этой цели, улучшив расписание как для болельщиков, так и для игроков. Первый круг теперь будет играться не два, а три дня, а болельщики получат дополнительный день невероятного тенниса, развлечений, еды и семейного отдыха», – заявил директор турнира Крейг Тайли.

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Australian Open
Источник Australian Open
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