Балотелли и другие Золотые мальчики, у которых в карьере пошло не так

Уходящий 2023 год стал годом настоящего прорыва для Джуда Беллингема. Юный британец (ему всего-то 20 лет) в нынешнее летнее межсезонье за более чем сто миллионов евро перешел из «Боруссии» Д в «Реал». И на новом месте стартовал еще круче, чем когда-то Роналду: 14 забитых мячей в стартовых 15 поединках за «сливочных».

В середине ноября известный итальянский журнал Tuttosport назвал Беллингема лауреатом премии Golden Boy-2023 – лучшим молодым футболистом мира (до 21 года). Совсем недавно, четвертого декабря, Джуд в Турине получил свой «Золотой мяч-лайт».

Уже сейчас многие специалисты и болельщики, причем не только «Реала» и сборной Англии, называют Беллингема будущим лучшим футболистом мира. Без возрастного ценза.

Рациональное зерно в таких реверансах, безусловно, есть. Если Беллингем и дальше будет прогрессировать в подобном ритме, ему обязательно покорится и «взрослый» «Золотой мяч».

Однако, в то же время, следует отметить, что далеко не всегда карьера победителей премии Golden Boy шла по нарастающей (приз начал вручаться с 2003 года). Были и обратные примеры. Есть повод их вспомнить.

Андерсон

Гражданство: Бразилия

Клуб, в котором получил премию: «Манчестер Юнайтед».

ФК Манчестер Юнайтед. Андерсон

Имя себе «сделал» на Родине, где выступал в составе «Гремио». Родная позиция – атакующий полузащитник, но иногда играл и на острие атаки.

Из «Гремио» пошел привычным для бразильских футбольных вундеркиндов маршрутом – в «Порту».

В португальском гранде долго не задержался. За два года провел всего лишь 18 поединков. Но на то была весомая причина – страшная травма (перелом ноги).

После того, как Андерсон восстановился, его карьера пошла вверх – он подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Интерес лучшего на то время английского клуба к Андерсону появился после удачного для него и сборной Бразилии чемпионата Южной Америки.

Осенью 2007 года Андерсон дебютировал за «МЮ».

В первом же сезоне в составе «красных дьяволов» Андерсон стал обладателем Кубка чемпионов и победителем чемпионата Англии. Хотя основным игроком «МанЮнайтед» тогда и не был.

Тогда же, в 2008-м, Андерсон стал обладателем премии Golden Boy.

Однако в дальнейшем его карьера на «Олд Траффорд» не сложилась. В клубе он числился аж до 2015-го, но чаще всего играл на заменах. За все время в «МЮ» он забил лишь пять мячей.

После «Юнайтед» его карьера пошла на спад. Выступал в аренде в «Фиорентине» – неудачно. Вернулся на Родину: «Интернасьонал», «Коритиба».

Карьеру завершил в турецком «Адана Демирспор».

Алешандре Пато

Гражданство: Бразилия

Клуб, в котором получил премию: «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алешандре Пато

Начинал с футзала, но вовремя перешел в «спорт номер один». По-настоящему раскрылся в «Интернасьонале», где выступал на позиции форварда. Хотя мог сыграть и в центре полузащиты.

После победы сборной Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки в 2006 году, на Пато – лучшего футболиста той команды – обратили свой взор сразу несколько топовых коллективов Европы.

Битву за «нового Роналдо» выиграл «Милан», куда юный бразильский талант перешел летом 2007-го. Но так как заявлять несовершеннолетнего бразильского футболиста «Милан» не мог, до 2008 года Пато играл за «россонери» лишь в товарищеских поединках.

Зимой 2008-го Пато дебютировал за «Милан» на официальном уровне. Бразилец взял себе футболку с седьмым номером, под которым ранее выступал Шевченко.

Но заменить украинского бомбардира Пато не удалось. Первый сезон на «Сан-Сиро» для него получился удачным. Но дальше была серьезная травма, игровой спад. Тем не менее, в 2009 году Пато был удостоен премии Golden Boy.

Полностью реализовать себя в «Милане» Пато не удалось. Хотя, все же, чемпионом Италии он стал.

Далее было возвращение в Бразилию – «Коринтианс» и «Сан-Паулу». Затем – краткосрочные командировки в «Челси» и «Вильярреал».

За длинным долларом Пато ездил в китайский «Тяньцзинь», но и там долго не задержался. Снова вернулся в Бразилию.

На данный момент является игроком «Сан-Паулу».

Марио Балотелли

Гражданство: Италия

Клуб, в котором получил премию: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Насколько талантливый футболист, настолько и скандальный, неуправляемый. Оглядываясь на пеструю карьеру «инфанта террибля» итальянского (да и всего европейского) футбола, можно смело утверждать, что она могла бы быть иной. Лучшей. Но из-за собственных «тараканов» в голове Балоттели не реализовал свой потенциал и на половину.

С самого детства подавал большие надежды в футболе. Первый топ-клуб, подписавший уроженца Ганы – «Интер». В составе миланского клуба Марио становился и чемпионом Италии, и победителем Лиги чемпионов в 2010 году. В том же 2010-м Балотелли перешел в «Манчестер Сити» и стал лауреатом премии Golden Boy. Во время вручения награды «Супер Марио» заявил, что лучше его в футболе – лишь Месси.

В составе «горожан» Балотелли был поначалу на ведущих ролях, выиграл чемпионат и Кубок. Однако уже тогда вокруг его персоны роились скандалы. Он конфликтовал и дрался со всеми – партнерами по команде, тренерами, соперниками, болельщиками. Из-за дрянного характера были нелады и в личной жизни.

Постоянные нарушения спортивного режима в «Сити» привели к тому, что руководство клуба обложило Балотелли огромными штрафами. А после того, как футболист подрался с Роберто Манчини, тогдашним наставником «Сити», клуб решил от него избавиться.

Дальше в его карьере были много клубов. «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель», «Брешиа», «Монца», «Сьон»… Везде на него возлагали надежды, и везде он их не оправдывал. В первую очередь – по причине своего скверного характера.

На данный момент является футболистом турецкого «Адана Демирспор», где, похоже, любят собирать «сбитых летчиков».

Антони Марсьяль

Гражданство: Франция

Клуб, в котором получил премию: «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

На юношеском уровне засветился в «Лионе». Но из-за серьезной конкуренции в нападении и юного возраста не сумел пробиться в основу, и перешел в «Монако».

В составе «княжеского» клуба Антони удалось завоевать место в основе. В первом для себя сезоне за монегасков молодой Марсьяль забил больше десяти мячей во всех турнирах. И заинтересовал «большие» клубы из АПЛ.

Свой выбор он сделал в пользу «Манчестер Юнайтед», куда перешел в конце лета 2015 года за шальные на то время 36 миллионов фунтов (мировой рекорд за игрока, моложе двадцати лет).

В этом же году Марсьяль был удостоен премии Golden Boy.

В своем дебютном сезоне на «Олд Траффорд» Антони стал лучшим бомбардиром команды.

Но, начиная со следующего сезона, Марсьяль мог претендовать лишь на статус игрока ротации. Он являлся отличной опцией для любого тренера «МЮ» усилить игру со скамейки, но вот постоянное место в основе «МанЮнайтед» ему так и не покорилось.

Тем не менее, в 2019 году Марсьяль продлил соглашение с манкунианцами на следующие пять лет. В 2022-м «сходил» в неудачную аренду в «Севилью», и быстро вернулся. Вернулся, чтобы снова быть в «МЮ» игроком ротации.

Ренату Санчеш

Гражданство: Португалия

Клуб, в котором получил премию: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Санчеш

Невысокий, но крепко стоящий на ногах полузащитник с младых ногтей отличался уникальной техникой. Благодаря дриблингу Санчеш мог на пятачке «нанизать» сразу несколько соперников. Однако Ренату более органично чувствует себя на месте разрушителя – опорного полузащитника.

Рано дебютировал за основу «Бенфики». В составе «орлов» стал чемпионом страны. В 2016-м стал лучшим молодым футболистом мира, выиграв престижную награду Golden Boy.

В том же году пошел на повышение – в «Баварию».

2016 год – однозначно лучший в карьере Ренату. Он стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Причем не просто чемпионом, а самым молодым игроком, выигравшим финал Евро.

Однако после этого наступил спад. В «Баварии» у Санчеша не сложилось. Не сложилось и в «Суонси», куда его отдали в аренду.

А вот в «Лилле» молодому португальцу удалось перезапустить карьеру: имел и место в основе, и титул чемпиона Франции.

Но затем – снова «мимо кассы». Заиграть в «ПСЖ» не удалось.

Сейчас пытается заиграть в «Роме».