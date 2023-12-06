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WTA
06 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 06 декабря 2023, 21:50
1300
3

Ястремская пробилась в 1/4 финала на турнире в Анже

Во втором раунде Даяна обыграла Ралуку Шербан

06 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 06 декабря 2023, 21:50
1300
3
Ястремская пробилась в 1/4 финала на турнире в Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) вышла в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

Во втором раунде основы шестая сеяная украинка переиграла Ралуку Шербан с Кипра (№185 WTA).

Анже. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ралука Шербан (Кипр) – 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Ястремская сразится против Кесслер Маккартни из США (№235 WTA).

Ранее во второй круг не смогла пробиться Анастасия Соболева.

По теме:
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Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024
Даяна Ястремская WTA Анже
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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naverland
Молодец, надеюсь дальше пройдет. Результаты этого турнира влияют на посев Австралии опен? Или посев уже закрыт?
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Андрей Залищук
ну молодчинка, що тут сказати, чесно не очікував
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