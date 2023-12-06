Ястремская пробилась в 1/4 финала на турнире в Анже

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) вышла в 1/4 финала на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

Во втором раунде основы шестая сеяная украинка переиграла Ралуку Шербан с Кипра (№185 WTA).

Анже. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ралука Шербан (Кипр) – 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Ястремская сразится против Кесслер Маккартни из США (№235 WTA).

Ранее во второй круг не смогла пробиться Анастасия Соболева.