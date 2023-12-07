Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром в матче Лиги Европы
Встреча была перенесена с октября из-за начала войны в Израиле
Вечером 6 декабря прошел перенесенный матч Лиги Европы.
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Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром, без забитых голов (0:0).
Встреча была перенесена с октября из-за начала войны в Израиле.
Турнирное положение: Ренн (12 очков), Вильярреал (10), Панатинаикос (4), Маккаби Хайфа (2).
В последнем 6-м туре Ренн принимает Вильярреал, эти команды разыграют первое место в группе и прямую путевку в 1/8 финала. Проигравшая команда будет играть весной в 1/16 финала.
На третье место, дающее право на переход в Лигу конференций, претендуют Панатинаикос и Маккаби Хайфа. В матче этих команд греческую команду устраивает и ничья.
🏆 Лига Европы. 6 декабря
22:00. Вильярреал (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:0
Видеообзор матча
Турнирная таблица
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