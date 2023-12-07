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Лига Европы
Вильярреал
06.12.2023 22:00 – FT 0 : 0
Маккаби Хайфа
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Лига Европы
07 декабря 2023, 00:37 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:13
54
0

Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром в матче Лиги Европы

Встреча была перенесена с октября из-за начала войны в Израиле

07 декабря 2023, 00:37 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:13
54
0
Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 декабря прошел перенесенный матч Лиги Европы.

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Вильярреал и Маккаби Хайфа разошлись миром, без забитых голов (0:0).

Встреча была перенесена с октября из-за начала войны в Израиле.

Турнирное положение: Ренн (12 очков), Вильярреал (10), Панатинаикос (4), Маккаби Хайфа (2).

В последнем 6-м туре Ренн принимает Вильярреал, эти команды разыграют первое место в группе и прямую путевку в 1/8 финала. Проигравшая команда будет играть весной в 1/16 финала.

На третье место, дающее право на переход в Лигу конференций, претендуют Панатинаикос и Маккаби Хайфа. В матче этих команд греческую команду устраивает и ничья.

🏆 Лига Европы. 6 декабря

22:00. Вильярреал (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:0

Видеообзор матча

Турнирная таблица

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Вильярреал Лига Европы Маккаби Хайфа перенос матчей
Источник Sport.ua
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