Вильярреал – Маккаби Хайфа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 6 декабря проходит перенесенный матч Лиги Европы.

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Встреча была перенесена в октябре из-за начала войны в Израиле.

🏆 Лига Европы. 6 декабря

22:00. Вильярреал (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль)

Турнирная таблица

22:00. Вильярреал – Маккаби Хайфа