Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вильярреал – Маккаби Хайфа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Вильярреал
06.12.2023 22:00 – FT 0 : 0
Маккаби Хайфа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:19
150
0

Вильярреал – Маккаби Хайфа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 декабря в 22:00 видеотрансляцию перенесенного матча Лиги Европы

06 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:19
150
0
Вильярреал – Маккаби Хайфа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккаби Хайфа

Вечером 6 декабря проходит перенесенный матч Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча была перенесена в октябре из-за начала войны в Израиле.

🏆 Лига Европы. 6 декабря

  • 22:00. Вильярреал (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль)

Турнирная таблица

22:00. Вильярреал – Маккаби Хайфа

По теме:
Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25
Президент Днепра-1: Наша игра в еврокубках – позор, который еще нужно смыть
ВИДЕО. Вильярреал забил Севилье на 90+5, но рефери отменил гол. Почему?
Лига Европы Вильярреал Маккаби Хайфа смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный и Ярмолюк сыграли в матчах АПЛ, победы Борнмута и Ливерпуля
Футбол | 06 декабря 2023, 23:32 0
Забарный и Ярмолюк сыграли в матчах АПЛ, победы Борнмута и Ливерпуля
Забарный и Ярмолюк сыграли в матчах АПЛ, победы Борнмута и Ливерпуля

Украинцы остаются важными игроками своих команд

Шаг в бездну. Минай готовится к Первой лиге, но будет ли он там играть?
Футбол | 06 декабря 2023, 18:30 20
Шаг в бездну. Минай готовится к Первой лиге, но будет ли он там играть?
Шаг в бездну. Минай готовится к Первой лиге, но будет ли он там играть?

Колумнист Sport.ua Алексей Сливченко делится своими мыслями вокруг ситуации с закарпатцами

Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Бокс | 06.12.2023, 13:17
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
Футбол | 05.12.2023, 23:50
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
АПЛ отреагировала на решение Артеты оставить Зинченко на скамейке запасных
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Футбол | 06.12.2023, 01:31
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
05.12.2023, 11:37
Бокс
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
05.12.2023, 11:55 2
Футбол
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 5
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 17
Биатлон
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
05.12.2023, 16:59 9
Футбол
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
05.12.2023, 23:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем