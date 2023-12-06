06.12.2023 22:00 – FT 0 : 0
Лига Европы06 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:19
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Вильярреал – Маккаби Хайфа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря в 22:00 видеотрансляцию перенесенного матча Лиги Европы
06 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:19
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Вечером 6 декабря проходит перенесенный матч Лиги Европы.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча была перенесена в октябре из-за начала войны в Израиле.
🏆 Лига Европы. 6 декабря
- 22:00. Вильярреал (Испания) – Маккаби Хайфа (Израиль)
Турнирная таблица
22:00. Вильярреал – Маккаби Хайфа
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