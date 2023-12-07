Кубок Германии. Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию, Байер прошел в 1/4
Саарбрюкен нанес поражение Айнтрахту из Франкфурта
Вечером 6 декабря состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Германии.
В центральном поединке Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию (2:0).
Саарбрюкен нанес поражение Айнтрахту из Франкфурта (2:0)
В 1/4 финала также вышли Байер и Герта.
Кубок Германии 2023/24
1/8 финала, 5 декабря
Байер Леверкузен – Падерборн – 3:1
Голы: Бонифасе, 12, Паласиос, 28, Шик, 87 – Клаас, 83.
Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0
Голы: Брюнкер, 64, Кербер, 78
Герта Берлин – Гамбург – 3:3 (пен. 5:3)
Голы: Резе, 21, 90, Кенни, 120 – Ферай, 31, Бенеш, 43, Кенигсдорффер, 102
Штутгарт – Боруссия Д – 2:0
Голы: Гирасси, 55, Силас, 77
События матча
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