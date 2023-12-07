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Кубок Германии
Байер
06.12.2023 19:00 – FT 3 : 1
Падерборн
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Германия
07 декабря 2023, 01:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:53
62
0

Кубок Германии. Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию, Байер прошел в 1/4

Саарбрюкен нанес поражение Айнтрахту из Франкфурта

07 декабря 2023, 01:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:53
62
0
Кубок Германии. Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию, Байер прошел в 1/4
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 декабря состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Германии.

В центральном поединке Штутгарт выбил дортмундскую Боруссию (2:0).

Саарбрюкен нанес поражение Айнтрахту из Франкфурта (2:0)

В 1/4 финала также вышли Байер и Герта.

Кубок Германии 2023/24

1/8 финала, 5 декабря

Байер Леверкузен – Падерборн – 3:1

Голы: Бонифасе, 12, Паласиос, 28, Шик, 87 – Клаас, 83.

Саарбрюкен – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голы: Брюнкер, 64, Кербер, 78

Герта Берлин – Гамбург – 3:3 (пен. 5:3)

Голы: Резе, 21, 90, Кенни, 120 – Ферай, 31, Бенеш, 43, Кенигсдорффер, 102

Штутгарт – Боруссия Д – 2:0

Голы: Гирасси, 55, Силас, 77

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Клаас (Падерборн).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
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Источник Sport.ua
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