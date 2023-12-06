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Кубок Германии
Кайзерслаутерн
05.12.2023 19:00 – FT 2 : 0
Нюрнберг
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Германия
06 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 01:42
82
0

В четвертьфиналы Кубка Германии пробились три клуба Второй Бундеслиги

В 1/4 финала сыграют Кайзерслаутерн, Фортуна, Боруссия М, Санкт-Паули

06 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 06 декабря 2023, 01:42
82
0
В четвертьфиналы Кубка Германии пробились три клуба Второй Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 декабря состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Германии.

По их итогам в четвертьфиналы пробились три клуба Второй Бундеслиги.

В 1/4 финала сыграют Кайзерслаутерн (D2), Фортуна (D2), Боруссия М (D1), Санкт-Паули (D2).

Еще 4 матча 1/8 финала пройдут 6 декабря.

Кубок Германии 2023/24

1/8 финала, 5 декабря

Кайзерслаутерн – Нюрнберг – 2:0

Голы: Тачи, 75, Ахе, 78

Магдебург – Фортуна Дюссельдорф – 1:2

Голы: Атик, 15 – Немец, 87, 90+2

Боруссия М – Вольфсбург – 1:0 (д.в.)

Гол: Коне, 120

Хомбург – Санкт-Паули – 1:4

Голы: Мендлер, 28 – Валь, 24, Саад, 64, Хартель, 69, Эггештайн, 73

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Рагнар Ахе (Кайзерслаутерн).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Ричмонд Тачи (Кайзерслаутерн).
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Источник Sport.ua
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