В четвертьфиналы Кубка Германии пробились три клуба Второй Бундеслиги

Вечером 5 декабря состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Германии.

По их итогам в четвертьфиналы пробились три клуба Второй Бундеслиги.

В 1/4 финала сыграют Кайзерслаутерн (D2), Фортуна (D2), Боруссия М (D1), Санкт-Паули (D2).

Еще 4 матча 1/8 финала пройдут 6 декабря.

Кубок Германии 2023/24

1/8 финала, 5 декабря

Кайзерслаутерн – Нюрнберг – 2:0

Голы: Тачи, 75, Ахе, 78

Магдебург – Фортуна Дюссельдорф – 1:2

Голы: Атик, 15 – Немец, 87, 90+2

Боруссия М – Вольфсбург – 1:0 (д.в.)

Гол: Коне, 120

Хомбург – Санкт-Паули – 1:4

Голы: Мендлер, 28 – Валь, 24, Саад, 64, Хартель, 69, Эггештайн, 73