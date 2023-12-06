В четвертьфиналы Кубка Германии пробились три клуба Второй Бундеслиги
В 1/4 финала сыграют Кайзерслаутерн, Фортуна, Боруссия М, Санкт-Паули
Вечером 5 декабря состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Германии.
По их итогам в четвертьфиналы пробились три клуба Второй Бундеслиги.
В 1/4 финала сыграют Кайзерслаутерн (D2), Фортуна (D2), Боруссия М (D1), Санкт-Паули (D2).
Еще 4 матча 1/8 финала пройдут 6 декабря.
Кубок Германии 2023/24
1/8 финала, 5 декабря
Кайзерслаутерн – Нюрнберг – 2:0
Голы: Тачи, 75, Ахе, 78
Магдебург – Фортуна Дюссельдорф – 1:2
Голы: Атик, 15 – Немец, 87, 90+2
Боруссия М – Вольфсбург – 1:0 (д.в.)
Гол: Коне, 120
Хомбург – Санкт-Паули – 1:4
Голы: Мендлер, 28 – Валь, 24, Саад, 64, Хартель, 69, Эггештайн, 73
События матча
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