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Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 15:21 |
594
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками

Бандура и Панасенко покидают клуб

06 декабря 2023, 15:21 |
594
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками
ФК Минай. Александр Бандура

«Минай» официально сообщил о расторжении контрактов по обоюдному согласию с двумя игроками команды. Речь идет о голкипере Александре Бандура и полузащитнике Сергей Панасенко.

37-летний Бандура в нынешнем сезоне был основным вратарем «Миная» и провел за команду 14 матчей. На счету 31-летнего Панасенко 9 матчей в нынешнем сезоне.

О том, что «Минай» расторгнет контракты с этими футболистами, Sport.ua сообщал еще вчера. В ближайшее время клуб покинет еще целый ряд игроков.

Данные кадровые изменения в клубе связаны с появлением нового главного тренера – Желько Любеновича.

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Минай Александр Бандура Сергей Панасенко расторжение контракта
Источник ФК Минай
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