ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками

«Минай» официально сообщил о расторжении контрактов по обоюдному согласию с двумя игроками команды. Речь идет о голкипере Александре Бандура и полузащитнике Сергей Панасенко.

37-летний Бандура в нынешнем сезоне был основным вратарем «Миная» и провел за команду 14 матчей. На счету 31-летнего Панасенко 9 матчей в нынешнем сезоне.

О том, что «Минай» расторгнет контракты с этими футболистами, Sport.ua сообщал еще вчера. В ближайшее время клуб покинет еще целый ряд игроков.

Данные кадровые изменения в клубе связаны с появлением нового главного тренера – Желько Любеновича.