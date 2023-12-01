Очередное фиаско Зари, ХИТ вырвал победу, провал в биатлоне, рейтинг ФИФА
Главные новости за 30 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг,30 ноября.
1A. Нокаут от буйволов. Заря потерпела разгромное поражение в Генте
Луганчане официально остались без евровесны
1B. Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы
Весной в еврокубках Украина будет представлена только донецким «Шахтером»
2A. Лига Европы. 12 команд обеспечили себе выход в плей-офф
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы
2B. Лига конференций. Перед последним туром 11 команд обеспечили себе евровесну
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций
3A. Матчи Лиги Европы. Ливерпуль разгромил ЛАСК, Таловеров получил горчичник
30 ноября прошли матчи 5-го тура Лиги Европы
3B. Лига Европы. Кочергин с Ракувом одержал первую победу в групповом турнире
Форвард «Фрайбурга» Грегорич оформил хет-трик в 1-м тайме против «Олимпиакоса»
3C. Астон Вилла победила Легию, Нордшелланд разгромил Фенербахче
Состоялись заключительные поединки 5-го тура Лиги конференций
3D. Брюгге поиздевался над Бешикташем, Лилль победил Олимпию
Состоялось семь поединков Лиги конференций
4A. ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
Ничья с Италией не позволила «желто-синим» подняться выше в списке
4B. ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
Защитник «Арсенала» может получить солидную награду
4C. Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную тура ЛЧ
5. 2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
Украинская команда оставила за собой шансы на выход в финал четырех ЛЧ
6. Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Не лучшее выступление украинских спортсменов
7. Барком-Кажаны проиграл шестой матч польской Плюс Лиги
После победы над «Заксой» львовяне уступили команде «Сталь» из города Ныса
8A. Ястремская не смогла обыграть Севастову на турнире в Андорре
Даяна взяла первый сет, но в итоге уступила
8B. Володько уверенно вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Трнаве
Катерина отдала всего 3 гейма сопернице из Румыни
9A. Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Василий будет драться за титул IBF, Денис – за WBO
9B. Официально названы дата и место проведения следующего боя Далакяна
Артем будет защищать титул в Японии
10A. Долги + ФИФА vs Металлист. Кто победит, раз перехитрить не удалось?
Видимо, на этот раз у харьковского клуба выйти сухим из воды уже не получится
10B. 11 украинских футболистов, в честь которых назвали стадионы
Вспоминаем игроков, в честь которых названы спортивные сооружения в Украине
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