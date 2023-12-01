Очередное фиаско Зари, ХИТ вырвал победу, провал в биатлоне, рейтинг ФИФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг,30 ноября.

1A. Нокаут от буйволов. Заря потерпела разгромное поражение в Генте

Луганчане официально остались без евровесны

1B. Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы

Весной в еврокубках Украина будет представлена только донецким «Шахтером»

2A. Лига Европы. 12 команд обеспечили себе выход в плей-офф

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы

2B. Лига конференций. Перед последним туром 11 команд обеспечили себе евровесну

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций

3A. Матчи Лиги Европы. Ливерпуль разгромил ЛАСК, Таловеров получил горчичник

30 ноября прошли матчи 5-го тура Лиги Европы

3B. Лига Европы. Кочергин с Ракувом одержал первую победу в групповом турнире

Форвард «Фрайбурга» Грегорич оформил хет-трик в 1-м тайме против «Олимпиакоса»

3C. Астон Вилла победила Легию, Нордшелланд разгромил Фенербахче

Состоялись заключительные поединки 5-го тура Лиги конференций

3D. Брюгге поиздевался над Бешикташем, Лилль победил Олимпию

Состоялось семь поединков Лиги конференций

4A. ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?

Ничья с Италией не позволила «желто-синим» подняться выше в списке

4B. ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ

Защитник «Арсенала» может получить солидную награду

4C. Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored

Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную тура ЛЧ

5. 2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом

Украинская команда оставила за собой шансы на выход в финал четырех ЛЧ

6. Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира

Не лучшее выступление украинских спортсменов

7. Барком-Кажаны проиграл шестой матч польской Плюс Лиги

После победы над «Заксой» львовяне уступили команде «Сталь» из города Ныса

8A. Ястремская не смогла обыграть Севастову на турнире в Андорре

Даяна взяла первый сет, но в итоге уступила

8B. Володько уверенно вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Трнаве

Катерина отдала всего 3 гейма сопернице из Румыни

9A. Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов

Василий будет драться за титул IBF, Денис – за WBO

9B. Официально названы дата и место проведения следующего боя Далакяна

Артем будет защищать титул в Японии

10A. Долги + ФИФА vs Металлист. Кто победит, раз перехитрить не удалось?

Видимо, на этот раз у харьковского клуба выйти сухим из воды уже не получится

10B. 11 украинских футболистов, в честь которых назвали стадионы

Вспоминаем игроков, в честь которых названы спортивные сооружения в Украине