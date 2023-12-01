Лига Европы. 12 команд обеспечили себе выход в плей-офф
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
По их итогам 12 клубов обеспечили себе участие в весеннем раунде плей-офф.
Команды, занявшие первые места, выходят напрямую в 1/8 финала, а коллективы со вторых мест сыграют в 1/16 финала против клубов, кто займет 3-ю позицию в группах Лиги чемпионов.
Аталанта, Ливерпуль и Байер гарантировали победу в группе и путевку сразу в 1/8 финала
Лига Европы 2023/24
В плей-офф вышли 12 команд:
- Группа A: Вест Хэм, Фрайбург
- Группа B: Марсель, Брайтон
- Группа D: Аталанта (1/8 финала), Спортинг
- Группа E: Ливерпуль (1/8 финала)
- Группа F: Ренн, Вильярреал
- Группа G: Славия, Рома
- Группа H: Байер (1/8 финала)
5-й тур, 30 ноября
19:45. Первый блок матчей
- Аталанта – Спортинг Лиссабон – 1:1
- ТСЦ Бачка-Топола – Вест Хэм – 0:1
- Маккабі Хайфа – Ренн – 0:3
- Спарта Прага – Бетис – 1:0
- Фрайбург – Олімпіакос Пірей – 5:0
- Штурм Грац – Ракув – 0:1
- AEK Афины – Брайтон – 0:1
22:00. Второй блок матчей
- Вильярреал – Панатинаикос – 3:2
- Хеккен – Байер Леверкузен – 0:2
- Ливерпуль – ЛАСК – 4:0
- Марсель – Аякс – 4:3
- Мольде – Карабах – 2:2
- Рейнджерс – Арис Лимасол – 1:1
- Серветт – Рома – 1:1
- Тулуза – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0
- Шериф – Славия Прага – 2:3
Турнирные таблицы
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