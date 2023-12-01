Лига Европы. 12 команд обеспечили себе выход в плей-офф

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

По их итогам 12 клубов обеспечили себе участие в весеннем раунде плей-офф.

Команды, занявшие первые места, выходят напрямую в 1/8 финала, а коллективы со вторых мест сыграют в 1/16 финала против клубов, кто займет 3-ю позицию в группах Лиги чемпионов.

Аталанта, Ливерпуль и Байер гарантировали победу в группе и путевку сразу в 1/8 финала

Лига Европы 2023/24

В плей-офф вышли 12 команд:

Группа A: Вест Хэм, Фрайбург

Группа B: Марсель, Брайтон

Группа D: Аталанта (1/8 финала), Спортинг

Группа E: Ливерпуль (1/8 финала)

Группа F: Ренн, Вильярреал

Группа G: Славия, Рома

Группа H: Байер (1/8 финала)

5-й тур, 30 ноября

19:45. Первый блок матчей

Аталанта – Спортинг Лиссабон – 1:1

ТСЦ Бачка-Топола – Вест Хэм – 0:1

Маккабі Хайфа – Ренн – 0:3

Спарта Прага – Бетис – 1:0

Фрайбург – Олімпіакос Пірей – 5:0

Штурм Грац – Ракув – 0:1

AEK Афины – Брайтон – 0:1

22:00. Второй блок матчей

Вильярреал – Панатинаикос – 3:2

Хеккен – Байер Леверкузен – 0:2

Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Марсель – Аякс – 4:3

Мольде – Карабах – 2:2

Рейнджерс – Арис Лимасол – 1:1

Серветт – Рома – 1:1

Тулуза – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0

Шериф – Славия Прага – 2:3

Турнирные таблицы