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Лига Европы
01 декабря 2023, 03:05 | Обновлено 01 декабря 2023, 03:51
91
0

Лига Европы. 12 команд обеспечили себе выход в плей-офф

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 03:05 | Обновлено 01 декабря 2023, 03:51
91
0
Лига Европы. 12 команд обеспечили себе выход в плей-офф
УЕФА

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

По их итогам 12 клубов обеспечили себе участие в весеннем раунде плей-офф.

Команды, занявшие первые места, выходят напрямую в 1/8 финала, а коллективы со вторых мест сыграют в 1/16 финала против клубов, кто займет 3-ю позицию в группах Лиги чемпионов.

Аталанта, Ливерпуль и Байер гарантировали победу в группе и путевку сразу в 1/8 финала

Лига Европы 2023/24

В плей-офф вышли 12 команд:

  • Группа A: Вест Хэм, Фрайбург
  • Группа B: Марсель, Брайтон
  • Группа D: Аталанта (1/8 финала), Спортинг
  • Группа E: Ливерпуль (1/8 финала)
  • Группа F: Ренн, Вильярреал
  • Группа G: Славия, Рома
  • Группа H: Байер (1/8 финала)

5-й тур, 30 ноября

19:45. Первый блок матчей

  • Аталанта – Спортинг Лиссабон – 1:1
  • ТСЦ Бачка-Топола – Вест Хэм – 0:1
  • Маккабі Хайфа – Ренн – 0:3
  • Спарта Прага – Бетис – 1:0
  • Фрайбург – Олімпіакос Пірей – 5:0
  • Штурм Грац – Ракув – 0:1
  • AEK Афины – Брайтон – 0:1

22:00. Второй блок матчей

  • Вильярреал – Панатинаикос – 3:2
  • Хеккен – Байер Леверкузен – 0:2
  • Ливерпуль – ЛАСК – 4:0
  • Марсель – Аякс – 4:3
  • Мольде – Карабах – 2:2
  • Рейнджерс – Арис Лимасол – 1:1
  • Серветт – Рома – 1:1
  • Тулуза – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0
  • Шериф – Славия Прага – 2:3

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Лига Европы статистические расклады
Источник Sport.ua
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