Матчи Лиги Европы. Ливерпуль разгромил ЛАСК, Таловеров получил горчичник
30 ноября прошли матчи 5-го тура Лиги Европы
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
Английский Ливерпуль разгромил австрийский ЛАСК со счетом 4:0 и стал победителем группы E.
Голы забили: Луис Диас, 12, Коди Гакпо, 15, 90+2, Мохамед Салах, 51 (пен).
Украинец Максим Таловеров вышел в основе за ЛАСК, получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте.
Украинский защитник Максим Коваль провел всю игру за Шериф против Славии Прага (2:3), клуб из Молдовы потерял шансы на выход из группы.
В сверхрезультативном матче Марсель переиграл Аякс со счетом 4:3.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
Вильярреал – Панатинаикос – 3:2
Голы: Баэна, 29, Комесанья, 34, Хосе Луис Моралес, 47 – Паласиос, 66, Иоаннидис, 81
Хеккен – Байер Леверкузен – 0:2
Голы: Бонифаций, 14, Шик, 74
Ливерпуль – ЛАСК – 4:0
Голы: Луис Диас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен).
Марсель – Аякс – 4:3
Голы: Обамеянг, 9 (пен), 48, 90+3 (пен), Мбемба, 26 – Бробби, 10, 30, Акпом, 80
Мольде – Карабах – 2:2
Голы: Эриксен, 82, 87 – Жуниньо, 12, Мустафазада, 90+5
Рейнджерс – Арис Лимасол – 1:1
Голы: Маккаузленд, 49 – Бабичка, 28
Серветт – Рома – 1:1
Голы: Бедиа, 50 – Лукаку, 21
Тулуза – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0
Шериф – Славия Прага – 2:3
Голы: Товар, 45+3, Мбекели, 56 – Юречка, 19, Зафейрис, 78, Тиджани, 90+5 (пен)
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