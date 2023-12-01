Матчи Лиги Европы. Ливерпуль разгромил ЛАСК, Таловеров получил горчичник

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Английский Ливерпуль разгромил австрийский ЛАСК со счетом 4:0 и стал победителем группы E.

Голы забили: Луис Диас, 12, Коди Гакпо, 15, 90+2, Мохамед Салах, 51 (пен).

Украинец Максим Таловеров вышел в основе за ЛАСК, получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте.

Украинский защитник Максим Коваль провел всю игру за Шериф против Славии Прага (2:3), клуб из Молдовы потерял шансы на выход из группы.

В сверхрезультативном матче Марсель переиграл Аякс со счетом 4:3.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Вильярреал – Панатинаикос – 3:2

Голы: Баэна, 29, Комесанья, 34, Хосе Луис Моралес, 47 – Паласиос, 66, Иоаннидис, 81

Хеккен – Байер Леверкузен – 0:2

Голы: Бонифаций, 14, Шик, 74

Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Голы: Луис Диас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен).

Марсель – Аякс – 4:3

Голы: Обамеянг, 9 (пен), 48, 90+3 (пен), Мбемба, 26 – Бробби, 10, 30, Акпом, 80

Мольде – Карабах – 2:2

Голы: Эриксен, 82, 87 – Жуниньо, 12, Мустафазада, 90+5

Рейнджерс – Арис Лимасол – 1:1

Голы: Маккаузленд, 49 – Бабичка, 28

Серветт – Рома – 1:1

Голы: Бедиа, 50 – Лукаку, 21

Тулуза – Юнион Сен-Жилуаз – 0:0

Шериф – Славия Прага – 2:3

Голы: Товар, 45+3, Мбекели, 56 – Юречка, 19, Зафейрис, 78, Тиджани, 90+5 (пен)

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