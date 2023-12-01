Ливерпуль – ЛАСК – 4:0. Таловеров против звезд АПЛ. Видео голов и обзор
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30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
Английский «Ливерпуль» разгромил австрийский ЛАСК со счетом 4:0 и стал победителем группы E.
Голы забили: Луис Диас, Коди Гакпо (дубль), Мохамед Салах (пенальти).
Украинец Максим Таловеров вышел в основе за ЛАСК, получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
Ливерпуль – ЛАСК – 4:0
Голы: Луис Диас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен).
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Луис Диас, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Коди Гакпо, 15 мин.
ГОЛ! 3:0. Мохамед Салах, 51 мин (пен)
ГОЛ! 4:0. Коди Гакпо, 90+2 мин.
События матча
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