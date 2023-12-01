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Лига Европы
Ливерпуль
30.11.2023 22:00 – FT 4 : 0
ЛАСК
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Лига Европы
01 декабря 2023, 01:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:17
93
0

Ливерпуль – ЛАСК – 4:0. Таловеров против звезд АПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

01 декабря 2023, 01:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 02:17
93
0
Ливерпуль – ЛАСК – 4:0. Таловеров против звезд АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (справа)

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Английский «Ливерпуль» разгромил австрийский ЛАСК со счетом 4:0 и стал победителем группы E.

Голы забили: Луис Диас, Коди Гакпо (дубль), Мохамед Салах (пенальти).

Украинец Максим Таловеров вышел в основе за ЛАСК, получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Голы: Луис Диас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Луис Диас, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Коди Гакпо, 15 мин.

ГОЛ! 3:0. Мохамед Салах, 51 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Коди Гакпо, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
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Матчи Лиги Европы. Ливерпуль разгромил ЛАСК, Таловеров получил горчичник
Ливерпуль ЛАСК Лига Европы Максим Таловеров видео голов и обзор Луис Диас Мохамед Салах Коди Гакпо
Источник Sport.ua
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