30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Английский «Ливерпуль» разгромил австрийский ЛАСК со счетом 4:0 и стал победителем группы E.

Голы забили: Луис Диас, Коди Гакпо (дубль), Мохамед Салах (пенальти).

Украинец Максим Таловеров вышел в основе за ЛАСК, получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Голы: Луис Диас, 12, Гакпо, 15, 90+2, Салах, 51 (пен).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Луис Диас, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Коди Гакпо, 15 мин.

ГОЛ! 3:0. Мохамед Салах, 51 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Коди Гакпо, 90+2 мин.