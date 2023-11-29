Ливерпуль – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 ноября в 22:00 матч группового этапа Лиги Европы
В четверг, 30 ноября, «Ливерпуль» в пятом туре Лиги Европы сыграет с австрийским клубом «ЛАСК». Матч состоится в английском Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени.
После четырех матчей группового этапа «мерсисайдцы» занимают первое место в группе Е с девятью очками, а «ЛАСК» идет последним с тремя балами.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ливерпуль – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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