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Лига Европы
Ливерпуль
30.11.2023 22:00 - : -
ЛАСК
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Лига конференций
29 ноября 2023, 22:44 |
68
0

Ливерпуль – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 ноября в 22:00 матч группового этапа Лиги Европы

29 ноября 2023, 22:44 |
68
0
Ливерпуль – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – ЛАСК

В четверг, 30 ноября, «Ливерпуль» в пятом туре Лиги Европы сыграет с австрийским клубом «ЛАСК». Матч состоится в английском Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа «мерсисайдцы» занимают первое место в группе Е с девятью очками, а «ЛАСК» идет последним с тремя балами.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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