В четверг, 30 ноября, «Ливерпуль» в пятом туре Лиги Европы сыграет с австрийским клубом «ЛАСК». Матч состоится в английском Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано – в 22:00 по киевскому времени.

После четырех матчей группового этапа «мерсисайдцы» занимают первое место в группе Е с девятью очками, а «ЛАСК» идет последним с тремя балами.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – ЛАСК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица