30 ноября на «Энфилде» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с ЛАСКом. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Ливерпуль

Клуб в этом сезоне ставит перед собой серьезные задачи. Он явно не хочет, да и не может себе позволить, провалить второй футбольный год кряду. А прошлый был если не совсем ужасный - достаточно сравнить с тем же Челси, - то точно крайне негативный. Сейчас красные вернулись в число лучших и явно претендуют если не на титул, то на возвращение в топ-4. И именно эта цель будет для Салаха и компании приоритетной. В Лиге Европы англичане пытались обеспечить первый необходимый результат, выход из группы, малой кровью. И в первом круге там мерсисайдцы выиграли все 3 поединка, в том числе разгромили Тулузу 5-1. Впрочем, в прошлом, 4-м туре, французы смогли выиграть, показав, что совсем уж спустя рукава к турниру относиться опасно. С другой стороны, осталось взять фактически 1 очко в двух оставшихся поединках. Скорее всего, Клопп после Сити даст отдых лидерам и снова на поле будут Келлехер, Цимикас, Эндо, а то и Доук.

ЛАСК

Команда держится в числе группы лидеров австрийского футбола. Но при этом не замахиваются на то, чтобы создавать проблемы для вечного фаворита, Ред Буллу из Зальцбурга. После середины 60-х вообще было только одно второе место, в 2019-м году, а в прошлом розыгрыше финишировали третьими. На тех же примерно позициях черно-белые идут и сейчас. Кроме того, они прошли в квалификации Лиги Европы Зрински. Но уже на групповом этапе австрийцы успели проиграть, в первом круге, всем соперникам. И только потом, кажется, воспользовавшись расслаблением, недооценкой со стороны Юниона Сен-Жиллуа, и разгромили бельгийцев.

Статистика личных встреч

Это будет первый приезд клуба из Линца на Энфилд.

Прогноз

Букмекерские конторы считают закономерно безоговорочным фаворитом красных.Тут спор только о том, насколько крупно они выиграют - стоит остановиться на форе -2,0 голов (коэффициент - 1,6).