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Ливерпуль
30.11.2023 22:00 – FT 4 : 0
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Лига Европы
01 декабря 2023, 04:55 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:38
164
0

КЛОПП: «Был хороший футбол, но эту игру нужно было закончить до перерыва»

Английский «Ливерпуль» разгромил австрийский ЛАСК со счетом 4:0

01 декабря 2023, 04:55 | Обновлено 01 декабря 2023, 05:38
164
0
КЛОПП: «Был хороший футбол, но эту игру нужно было закончить до перерыва»
УЕФА. Юрген Клопп

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24. Английский «Ливерпуль» разгромил австрийский ЛАСК со счетом 4:0 и стал победителем группы E.

Голы забили: Луис Диас, Коди Гакпо (дубль), Мохамед Салах (пенальти). Украинец Максим Таловеров вышел в основе за ЛАСК, получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Самое главное, что мы лидируем в группе, и это не изменится. Было много хорошего, а некоторые вещи мне не слишком нравились. Мы постоянно говорим это: нам нужно расти и развиваться. Был хороший футбол, но эту игру нужно было закончить до перерыва. При счете 2:0 и 3:0 мы немного отдали игру и у соперника были шансы. Победить со счетом 4:0 – это фантастика».

Коди Гакпо, нападающий «Ливерпуля: «Это была хорошая игра, и мы добились того результата, которого хотели. Всегда хочется показать, на что мы способны. И мы сделали это сегодня, забив голы. Мы всегда уверены в своей команде. У нас сильный состав. В последнее время мы добились хороших результатов в Премьер-лиге и Европе, и мы хотим продолжать идти вперед».

Томас Сагедер, тренер ЛАСК: «Сегодня «Ливерпуль» снова показал, что это команда абсолютно мирового уровня. Чтобы получить что-то от такого матча, все должно совпасть. К сожалению, этого не произошло, хотя мы попробовали все до самого конца. У нас, конечно, были возможности в дальнейшем, но мы недостаточно стабильно завершали игру».

Джордж Белло, защитник ЛАСК: «Жаль, что мы не смогли добиться желаемого результата, но у нас были и положительные стороны. Мы знали, насколько сложно будет играть здесь с таким соперником. У нас еще есть шанс добиться результата на глазах у наших болельщиков и остаться в еврокубках, в Лиге конференций. Сейчас нас ждут важные игры в национальной лиге и Лиге Европы».

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Ливерпуль ЛАСК Лига Европы видео голов и обзор Коди Гакпо Юрген Клопп пресс-конференция
Источник УЕФА
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