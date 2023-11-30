Лига Европы. Кочергин с Ракувом одержал первую победу в групповом турнире

В четверг, 30 ноября, в Лиге Европы были сыграны матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

Польский «Ракув» с украинцем Владиславом Кочергиным в составе (наш соотечественник провел на поле весь поединок) минимально обыграл на выезде австрийский «Штурм». Английский «Вест Хэм» благодаря единственному голу на 89-й минуте одолел в гостях сербскую «Бачку-Тополу», а «Брайтон» экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби оказался сильнее греческого АЕКа.

«Штурм» (Австрия) – «Ракув» (Польша) – 0:1

Гол: Йебоа, 81.

«Аталанта» (Италия) – «Спортинг» (Португалия) – 1:1

Голы: Скамакка, 23 – Эдвардс, 56.

«Бачка-Топола» (Сербия) – «Вест Хэм» (Англия) – 0:1

Гол: Соучек, 89.

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Ренн» (Франция) – 0:2

Голы: Терье, 29, Гуири, 47.

«Спарта» (Чехия) – «Бетис» (Испания) – 1:0

Гол: Гараслин, 54.

«Фрайбург» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция) – 5:0

Голы: Грегорич, 3, 8, 36, Сильдиллья, 42, Доан, 77.

АЕК (Греция) – «Брайтон» (Англия) – 0:1

Гол: Жуан Педро, 55.