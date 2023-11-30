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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 11:20 |
837
0

Не Трубин и Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored

Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную тура ЛЧ

30 ноября 2023, 11:20 |
837
0
Не Трубин и Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

28 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.

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Один из самых больших вкладов в победу «горняков» сделал голкипер Дмитрий Ризнык, который уберег ворота на замке. Статистический портал WhoScored включил украинского голкипера в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов, оценив его выступление в 8.3 балла.

Самый высокий балл в символической сборной получил защитник «Барселоны» Жоау Канселу – 10.0.

Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.

Символическая сборная 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.

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WhoScored Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк лучший игрок Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен
Источник Sport.ua
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