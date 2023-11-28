Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Горняки в турнирной таблице набрали 9 очков и догнали Барселону с Порту
Во вторник, 28 ноября, в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» обыграл бельгийский «Антверпен» (1:0).
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На 12-й минуте Александр Зубков отдал навесную передачу со штрафного с левого фланга атаки, и Николай Матвиенко выиграл воздух у соперников.
Благодаря этому результату «Шахтер» гарантировал себе участие в весеннем раунде еврокубков.
В 22:00 в группе H играют «Барселона» и «Порту». Три команды набрали по 9 очков и претендуют на две путевки в 1/8 финала.
Команда, которая финиширует в группе третьей, будет играть в 1/16 финала второго по силе еврокубка – Лиги Европы.
Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур, 28 ноября
19:45. Шахтер (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 1:0
Гол: Николай Матвиенко, 12.
22:00. Барселона (Испания) – Порту (Португалия)
Турнирная таблица
В заключительном 6-м туре 13 декабря Шахтер на выезде будет играть против Порту, а Антверпен будет принимать Барселону.
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