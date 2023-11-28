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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:52
4016
4

Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф

Горняки в турнирной таблице набрали 9 очков и догнали Барселону с Порту

28 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:52
4016
4
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 ноября, в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион в матче 5-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» обыграл бельгийский «Антверпен» (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте Александр Зубков отдал навесную передачу со штрафного с левого фланга атаки, и Николай Матвиенко выиграл воздух у соперников.

Благодаря этому результату «Шахтер» гарантировал себе участие в весеннем раунде еврокубков.

В 22:00 в группе H играют «Барселона» и «Порту». Три команды набрали по 9 очков и претендуют на две путевки в 1/8 финала.

Команда, которая финиширует в группе третьей, будет играть в 1/16 финала второго по силе еврокубка – Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур, 28 ноября

19:45. Шахтер (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 1:0

Гол: Николай Матвиенко, 12.

22:00. Барселона (Испания) – Порту (Португалия)

Турнирная таблица

В заключительном 6-м туре 13 декабря Шахтер на выезде будет играть против Порту, а Антверпен будет принимать Барселону.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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nick07
Прикол в тому, що якщо сьогодні виграє Порту то для ШД потрібно їх обіграти мінімум 1-4, що само собою зрозуміло що нереально 
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+1
BARA.bass
Я болельщик Шахтёра, но к сожалению 3 место это потолок для Шахтёра, это моё мнение я его не навязываю. Но по игре да, Антверпен ушатали но Порту к сожалению мы не обыграем в последней игре, я буду очень рад если я ошибаюсь.
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+1
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000
Барса отвратительно сейчас играет дома с Порту. Боюсь, что Барса сольет - а в таком случае у Шахтера шансы чисто теоретические на проход в ЛЧ-весну... 
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0
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