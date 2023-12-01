Лига конференций. Перед последним туром 11 команд обеспечили себе евровесну
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций 2023/24.
По их итогам 11 команд обеспечили себе участие в весеннем раунде плей-офф.
Команды, занявшие первые места, выходят напрямую в 1/8 финала, а коллективы со вторых мест сыграют в 1/16 финала против клубов, кто займет 3-ю позицию в группах Лиги Европы.
Виктория Пльзень и ПАОК гарантировали победу в группе и путевку сразу в 1/8 финала.
Лига конференций 2023/24
В плей-офф вышли 11 команд
- Группа A: Лилль, Слован
- Группа B: Гент, Маккаби Т-А
- Группа C: Виктория Пльзень (1/8 финала)
- Группа D: Брюгге, Буде-Глимт
- Группа E: Астон Вилла
- Группа F: Фиорентина
- Группа G: ПАОК (1/8 финала), Айнтрахт
- Группа H: –
5-й тур, 30 ноября
Ранние матчи
- 15:00. Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив – 1:2
- 17:30. Астана – Динамо Загреб – 0:2
19:45. Первый блок матчей
- АЗ Алкмар – Зринськи – 1:0
- Баллкани – Виктория Пльзень – 0:1
- Бешикташ – Брюгге – 0:5
- Буде-Глимт – Лугано – 5:2
- Гент – Заря Луганск – 4:1
- ХИК – Абердин – 2:2
- КИ Клаксвик – Слован Братислава – 1:2
- Олімпія Любляна – Лилль – 0:2
22:00. Второй блок матчей
- Айнтрахт Франкфурт – ПАОК – 1:2
- Астон Вилла – Легия – 2:1
- Нордшелланд – Фенербахче – 6:1
- Спартак Трнава – Лудогорец – 1:2
- Фіорентина – Генк – 2:1
- Чукарички – Ференцварош – 1:2
Турнирные таблицы
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