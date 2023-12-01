Лига конференций. Перед последним туром 11 команд обеспечили себе евровесну

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций 2023/24.

По их итогам 11 команд обеспечили себе участие в весеннем раунде плей-офф.

Команды, занявшие первые места, выходят напрямую в 1/8 финала, а коллективы со вторых мест сыграют в 1/16 финала против клубов, кто займет 3-ю позицию в группах Лиги Европы.

Виктория Пльзень и ПАОК гарантировали победу в группе и путевку сразу в 1/8 финала.

Лига конференций 2023/24

В плей-офф вышли 11 команд

Группа A: Лилль, Слован

Группа B: Гент, Маккаби Т-А

Группа C: Виктория Пльзень (1/8 финала)

Группа D: Брюгге, Буде-Глимт

Группа E: Астон Вилла

Группа F: Фиорентина

Группа G: ПАОК (1/8 финала), Айнтрахт

Группа H: –

5-й тур, 30 ноября

Ранние матчи

15:00. Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив – 1:2

17:30. Астана – Динамо Загреб – 0:2

19:45. Первый блок матчей

АЗ Алкмар – Зринськи – 1:0

Баллкани – Виктория Пльзень – 0:1

Бешикташ – Брюгге – 0:5

Буде-Глимт – Лугано – 5:2

Гент – Заря Луганск – 4:1

ХИК – Абердин – 2:2

КИ Клаксвик – Слован Братислава – 1:2

Олімпія Любляна – Лилль – 0:2

22:00. Второй блок матчей

Айнтрахт Франкфурт – ПАОК – 1:2

Астон Вилла – Легия – 2:1

Нордшелланд – Фенербахче – 6:1

Спартак Трнава – Лудогорец – 1:2

Фіорентина – Генк – 2:1

Чукарички – Ференцварош – 1:2

Турнирные таблицы