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Лига конференций
01 декабря 2023, 06:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 07:03
309
0

Лига конференций. Перед последним туром 11 команд обеспечили себе евровесну

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций

01 декабря 2023, 06:45 | Обновлено 01 декабря 2023, 07:03
309
0
Лига конференций. Перед последним туром 11 команд обеспечили себе евровесну
УЕФА

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций 2023/24.

По их итогам 11 команд обеспечили себе участие в весеннем раунде плей-офф.

Команды, занявшие первые места, выходят напрямую в 1/8 финала, а коллективы со вторых мест сыграют в 1/16 финала против клубов, кто займет 3-ю позицию в группах Лиги Европы.

Виктория Пльзень и ПАОК гарантировали победу в группе и путевку сразу в 1/8 финала.

Лига конференций 2023/24

В плей-офф вышли 11 команд

  • Группа A: Лилль, Слован
  • Группа B: Гент, Маккаби Т-А
  • Группа C: Виктория Пльзень (1/8 финала)
  • Группа D: Брюгге, Буде-Глимт
  • Группа E: Астон Вилла
  • Группа F: Фиорентина
  • Группа G: ПАОК (1/8 финала), Айнтрахт
  • Группа H: –

5-й тур, 30 ноября

Ранние матчи

  • 15:00. Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив – 1:2
  • 17:30. Астана – Динамо Загреб – 0:2

19:45. Первый блок матчей

  • АЗ Алкмар – Зринськи – 1:0
  • Баллкани – Виктория Пльзень – 0:1
  • Бешикташ – Брюгге – 0:5
  • Буде-Глимт – Лугано – 5:2
  • Гент – Заря Луганск – 4:1
  • ХИК – Абердин – 2:2
  • КИ Клаксвик – Слован Братислава – 1:2
  • Олімпія Любляна – Лилль – 0:2

22:00. Второй блок матчей

  • Айнтрахт Франкфурт – ПАОК – 1:2
  • Астон Вилла – Легия – 2:1
  • Нордшелланд – Фенербахче – 6:1
  • Спартак Трнава – Лудогорец – 1:2
  • Фіорентина – Генк – 2:1
  • Чукарички – Ференцварош – 1:2

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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