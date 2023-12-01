Кому поставили десятку? Оценки украинцев в ЛЕ: Кочергин, Таловеров, Коваль
В 5-м туре Лиги Европы сыграли три украинских футболиста
30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.
Украинский футболист Владислав Кочергин провел всю игру за Ракув против Штурма (1:0). Польский клуб одержал первую победу в групповом раунде. Веб-портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.0, чуть выше среднекомандной (6.9).
Украинец Максим Таловеров вышел в основе за австрийский ЛАСК в игре против английского Ливерпуля (0:4), получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте. Оценка WhoScored для защитника – 5.9, ниже средней по команде (6.0).
Десятку (10.0) эксперты поставили форварду Ливерпуля Коди Гакпо, автору дубля в ворота клуба ЛАСК.
Украинский голкипер Максим Коваль провел всю игру за Шериф против Славии Прага (2:3), клуб из Молдовы потерял шансы на выход из группы. Оценка вратаря – 6.2, при среднекомандной 6.4.
Лига Европы 2023/24
5-й тур, 30 ноября
Оценки за матч Штурм – Ракув – 0:1
Оценки за матч Ливерпуль – ЛАСК – 4:0
Оценки за матч Шериф – Славия Прага – 2:3
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