Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кому поставили десятку? Оценки украинцев в ЛЕ: Кочергин, Таловеров, Коваль
Лига Европы
01 декабря 2023, 05:46 | Обновлено 01 декабря 2023, 06:23
645
0

Кому поставили десятку? Оценки украинцев в ЛЕ: Кочергин, Таловеров, Коваль

В 5-м туре Лиги Европы сыграли три украинских футболиста

01 декабря 2023, 05:46 | Обновлено 01 декабря 2023, 06:23
645
0
Кому поставили десятку? Оценки украинцев в ЛЕ: Кочергин, Таловеров, Коваль
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров (слева)

30 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы 2023/24.

Украинский футболист Владислав Кочергин провел всю игру за Ракув против Штурма (1:0). Польский клуб одержал первую победу в групповом раунде. Веб-портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.0, чуть выше среднекомандной (6.9).

Украинец Максим Таловеров вышел в основе за австрийский ЛАСК в игре против английского Ливерпуля (0:4), получил горчичник за фол на 58-й минуте и был заменен на 61-й минуте. Оценка WhoScored для защитника – 5.9, ниже средней по команде (6.0).

Десятку (10.0) эксперты поставили форварду Ливерпуля Коди Гакпо, автору дубля в ворота клуба ЛАСК.

Украинский голкипер Максим Коваль провел всю игру за Шериф против Славии Прага (2:3), клуб из Молдовы потерял шансы на выход из группы. Оценка вратаря – 6.2, при среднекомандной 6.4.

Лига Европы 2023/24

5-й тур, 30 ноября

Оценки за матч Штурм – Ракув – 0:1

Оценки за матч Ливерпуль – ЛАСК – 4:0

Оценки за матч Шериф – Славия Прага – 2:3

По теме:
Серветт – Рома – 1:1. Моуриньо выполнил мини-задачу. Видео голов и обзор
АЕК Афины – Брайтон – 0:1. Де Дзерби вышел в плей-офф. Видео гола и обзор
КЛОПП: «Был хороший футбол, но эту игру нужно было закончить до перерыва»
Лига Европы Ливерпуль ЛАСК Максим Коваль (футболист) Максим Таловеров WhoScored Шериф Тирасполь Славия Прага Владислав Кочергин Ракув Штурм Грац лучший игрок Коди Гакпо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 30 ноября 2023, 11:11 0
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри

Конор Бенн считает, что у Тайсона больше шансов на победу, но нужно хорошо подготовиться

Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Биатлон | 30 ноября 2023, 17:40 30
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира

Не лучшее выступление украинских спортсменов

Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Футбол | 30.11.2023, 11:20
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Не Трубин и не Лунин. Украинский вратарь получил признание от WhoScored
Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы
Футбол | 30.11.2023, 22:10
Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы
Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы
Марсель – Аякс – 4:3. Хет-трик Обамеянга. Видео голов и обзор
Футбол | 01.12.2023, 03:30
Марсель – Аякс – 4:3. Хет-трик Обамеянга. Видео голов и обзор
Марсель – Аякс – 4:3. Хет-трик Обамеянга. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
29.11.2023, 13:50 3
Бокс
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 37
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
29.11.2023, 00:23 20
Футбол
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
29.11.2023, 20:12 2
Футбол
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
Ломаченко и Беринчик получат титульные бои. Хейни отказался от всех поясов
30.11.2023, 07:40 4
Бокс
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
30.11.2023, 12:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем