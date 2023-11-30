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Лига Европы
30 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 22:15
297
0

Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы

Весной в еврокубках Украина будет представлена только донецким «Шахтером»

30 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 30 ноября 2023, 22:15
297
0
Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).

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Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена». Заря пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.

Положение в группе B: 1. Гент (13 очков), 2. Маккаби Т-А (12), 3. Заря (4), 4. Брейдаблик (0).

Из группы вышли Гент и Маккаби Т-А. Кто из них попадет в 1/8 финала напрямую – определится в матче 6-го тура между этими командами. Причем Гент в выездном поединке устраивает и ничья.

Заря попрощается с сезоном еврокубков 14 ноября на условно домашней арене в польском Люблине, где будет принимать аутсайдера группы – Брейдаблик из Исландии. Луганская команда точно займет третье место в группе, а будущий соперник – четвертое.

Весной в еврокубках Украина будет представлена только донецким «Шахтером» (в Лиге чемпионов или Лиге Европы – определится в последнем туре).

Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября

Гент (Бельгия) – Заря Луганск (Украина) – 4:1

Голы: Нагнойный, 82 – Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гандельман, 75.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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