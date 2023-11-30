Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы
Весной в еврокубках Украина будет представлена только донецким «Шахтером»
В четверг, 30 ноября, в 19:45 в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» проиграла на выезде бельгийскому «Генту» (1:4).
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Команды встречались в Генте на стадионе «Геламко Арена». Заря пропустила 4 гола и потеряла все шансы выйти из группы в плей-офф.
Положение в группе B: 1. Гент (13 очков), 2. Маккаби Т-А (12), 3. Заря (4), 4. Брейдаблик (0).
Из группы вышли Гент и Маккаби Т-А. Кто из них попадет в 1/8 финала напрямую – определится в матче 6-го тура между этими командами. Причем Гент в выездном поединке устраивает и ничья.
Заря попрощается с сезоном еврокубков 14 ноября на условно домашней арене в польском Люблине, где будет принимать аутсайдера группы – Брейдаблик из Исландии. Луганская команда точно займет третье место в группе, а будущий соперник – четвертое.
Весной в еврокубках Украина будет представлена только донецким «Шахтером» (в Лиге чемпионов или Лиге Европы – определится в последнем туре).
Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября
Гент (Бельгия) – Заря Луганск (Украина) – 4:1
Голы: Нагнойный, 82 – Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гандельман, 75.
Турнирная таблица
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